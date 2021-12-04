عاجل.. إصابة الفنان محب كاسر بالسرطان.. وابنته: محتاج دعواتكم

كشفت «ميريهان» ابنة الفنان محب كاسر، عن تطورات حالة والدها الصحية، موضحة أنه جرى نقله من مستشفى إلى آخر داخل القاهرة.

وقالت ميريهان، ابنة محب كاسر، لـ«الوطن»، إن الفريق الطبي المعالج لوالدها محب كاسر، اكتشف إصابته بورم سرطاني على الكلى، مناشدة الجمهور بتكثيف الدعاء له لحين التماثل للشفاء: «محتاج دعوات كتير أوى.. حالته صعبة».

أشرف زكي ومنير مكرم يطمئنان عليه دائما

وأشارت إلى أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكذلك منير مكرم، عضو مجلس النقابة، يتواصلان معها بشكلٍ يومي للاطمئنان على حالة والدها الصحية، والوقوف على التفاصيل كافة، موجهة الشكر لهما لدورهما خلال الأيام الماضية في أزمة والدها الصحية.

وقدّم الفنان محب كاسر، العديد من الأعمال الفنية التي يبلغ عددها 170 عملًا فنيًا، كما جمع بين السينما والدراما والمسرح، فضلًا عن مشاركته في الإذاعة.

محب كاسر شارك في 170 عملا

وُلد «كاسر» 22 سبتمبر عام 1946، في مركز إسنا بمحافظة قنا، وبدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، من خلال مشاركته في فيلم «يوم الحساب»، الذي تم طرحه في السنيمات لأول مره عام 1962، وهو من تأليف، وإخراج عبد الرحمن شريف.

وشارك الفنان في عدد من المسلسلات الإذاعية والتليفزيونية، ومن أبرز الأعمال التليفزيونية: «بيت الجمالية»، و«عباسية واحدة»، و«الوتد»، و«ضد التيار»، و«نحن لا نزرع الشوك» و«ضبط وإحضار»، و«الحب أقوى»، و«عفاريت السيالة»، و«امرأة من نار»، و«سكة اللي يروح»، وغيرهم من المسلسلات الناجحة.

أما المسلسلات الإذاعية شارك في: «بيت للحنان»، و«الغريب والليل»، و«ابن النيل وإجري وإجري»، و«النافذة المغلقة»، و«الخطة رقم 13».