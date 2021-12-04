إصابة 3 أشخاص بطلقات وطعنات في مشاجرة بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بطعنات بالجسم وطلق ناري، في مشاجرة بقرية سعفان التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي، وإخطار الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إصابة 3 وضبط أطراف المشاجرة

وتلقت غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بكفر الشيخ، اليوم السبت، إشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي، تفيد استقبال 3 أشخاص مصابين بإصابات متعددة، وتبيّن أنهم: طه علي طه 34 عامًا، مصابًا بطعنات متعددة في الجسم، وصفوت علي طه 31 عامًا، مصابًا بطلق ناري بالصدر، وعلي علي طه 25 عامًا، مصابا بطعنة بالبطن، وتبيّن أنهم أصيبوا خلال مشاجرة، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم بالمستشفى.

وجرى إبلاغ اللواء أشرف صلاح درويش، مدير امن كفر الشيخ، حيث كلف اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة القبض على أطراف المشاجرة، فانتقلت قوة من مركز شرطة سيدي سالم، وتمكنت من ضبط بعض أطراف المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا للعرض على النيابة بعد معرفة أسباب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة.

ضبط تاجر مخدرات وبحوزته حشيش بمليوني جنيه

وفي وقت سابق، تمكن ضباط مركز شرطة كفر الشيخ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط أحد تجار المخدرات وبحوزته 134 طربة حشيش تقدر بمليوني جنيه وتبين أنه عنصر إجرامي.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء أشرف صلاح درويش، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تمكن ضباط مباحث مركز كفر الشيخ من القبض على أحد تجار المخدرات، وذلك في إطار ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويج المخدرات.

ووجه مدير أمن الإقليم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروج المواد المخدرة، وتبين أنه وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية الأمن، تفيد قيام أحد الأشخاص مقيم أحد مراكز محافظة الغربية، بجلب شحنة مخدرات تقدر بـ134 طربة حشيش، للإتجار بها في إحدى مناطق مركز كفر الشيخ.