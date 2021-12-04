«حياة كريمة» تنشئ مجمع خدمات زراعية ومحطة رفع صرف صحي بقنا

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» عن مستجدات أعمال مبادرة «حياة كريمة» في محافظة قنا، وبالتحديد بمركز فرشوط، فدائما تتم عملية المتابعة المستمرة لأعمال مبادرة «حياة كريمة» من خلال المنسقين الميدانيين بكل محافظة.

خدمات بيطرية وزراعية بقرى الكوم الأحمر ورفاعة

نفذت مبادرة حياة كريمة العديد من المشروعات بعضها انتهي والبعض مازال قائما، ومنها مشروعات وخدمات بيطرية وزراعية بقرى الكوم الأحمر ورفاعة بمركز فرشوط محافظة قنا، وجاءت كالتالي:

١- مجمع الخدمات الزراعية والوحدة البيطرية بالكوم الأحمر وتبين أنه بلغت نسبة التنفيذ ما يزيد عن 50%.

٢- إحلال وتجديد سور مركز شباب قرية الكوم الأحمر وبلغت نسبة التنفيذ مايزيد عن 60%.

٣- الوحدة الصحية لقرية الكوم الأحمر وجاري الانتهاء من أعمال الإحلال.

٤- شبكة انحدار الصرف الصحي بقرية الكوم الأحمر وبلغت نسبة التنفيذ 25%.

٥- إنشاء جديد للمجمع الخدمي بقرية رفاعة بنسبة تنفيذ تزيد عن 55%.

٦- مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية رفاعة وبلغت نسبة التنفيذ به ما يزيد عن 20%.

٧- مشروع رفع كفاءة مدرسة رفاعة للتعليم الأساسي وتم الانتهاء من أعمال الصيانة بالكامل وجاري فرشها.

أما في مركز أبوتشت، مجلس قروى قصير بخانس، فنسبة التنفيذ تخطت 95% لرفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية النجمة والحمران.

برلماني: «حياة كريمة» غيرت الخريطة التاريخية لمصر

وعلى جانب آخر، أكّد النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، أنَّ المبادرات الرئاسية لاسيما «حياة كريمة» التي غيرت الخريطة التاريخية لمصر، يجب إبرازها ونشرها بين الشباب والعمل على تعظيم الاستفادة منها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنَّه من هذا المنطلق جاءت فكرة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الخدمة العامة، بشكل يضمن إشراك الشباب من الجنسين في المبادرات الرئاسية وجعلهم شركاء في الحياة السياسية والاجتماعية.

وتقدم «موسى»، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب بإدراج المبادرات الرئاسية ضمن تكليفات الخدمة العامة، بشكل يضمن إشراك الشباب من الجنسين لاسيما الإناث في عملية التنمية التي بدأتها مصر على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي.