بدء تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بالرويسات في شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة ضم حي الرويسات بشرم الشيخ إلى مبادرة «حياة كريمة» لتطوير المنطقة، وذلك أثناء زيارة قام بها الشهر قبل الماضي للمنطقة، حيث استمع إلى مطالب المواطنين.

وأضاف المحافظ، في تصريحات خاصة اليوم السبت، أن الرئيس قرر أن يكون تطوير الرويسات ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي تنفذ في القري والنجوع المصرية لرفع مستوي معيشة المواطنين، وكلف الهيئة الهندسية بضرورة تطوير المنطقة خاصة أنها تقوم بتنفيذ تطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ.

رفع المساحات وتطوير الطرق

وقال المحافظ إنه بالفعل جري تنفيذ قرار الرئيس السيسي بشأن أن تكون تطوير الرويسات تابعة للمبادرة، حيث رفعت الهيئة الهندسية المساحات الخاصة بالشوارع الداخلية وتجهيز الشوارع، موضحا أنه سيجرى توسيع الشوارع وإنشاء 120 بيتا بدويا بحوار مجرى السيل.

تمهيد طرق داخلية جديدة

وأشار إلى أن هناك معدات نزلت الشوارع بهدف عمل طريق داخلية جديدة سوف يتم إنشائها وتؤدي إلي الإسكان الجديد والإسكان البدوي، وقال إن المحافظة عرضت مقترح التطوير على الجهات المختصة للبدء في تطوير الرويسات بالكامل بشكل يليق بمكانة شرم الشيخ العالمية.

جدير بالذكر أن حي الرويسات بشرم الشيخ عبارة عن منطقتين، الأولى عبارة عن منطقة صناعية وتضم مجموعة من الورش، والمنطقة الأخرى سكنية ويقيم فيها أكثر من 10 آلاف مواطن، وبها مركز طبي على اعلى مستوى ومدارس للتعليم الأساسي.