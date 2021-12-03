المبادرة: نفّذنا 132 ألف مشروع خدمي وتكلفة المرحلة الأولى تتجاوز 266 مليار جنيه

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستهداف تحسين مستوى معيشة 60% من المواطنين الذين يعيشون فى الريف.

وقال خالد جمال، منسق القطاع الميدانى بمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة نجحت فى إنجاز 132 ألف مشروع خدمى فى القرى حتى الآن، وبالتوازى مع العمل فى هذه المشروعات تُهدم البيوت ويُعاد ترميمها لإنشاء منازل تليق بالمصريين ضمن التنمية المجتمعية الخاصة بالمبادرة، وهناك اهتمام بالنساء المعيلات وكبار السن والأطفال وبرامج التوعية من التضامن الاجتماعى والمبادرات المشاركة فى الحملة.

«جمال»: 58% من الشعب سيستفيد من المبادرة

وأضاف «جمال» أنه مع انتهاء كل مراحل التطوير فى المرحلة الثالثة ستكون المبادرة دخلت كل المنازل والقرى المصرية، و58% من الشعب سيستفيد منها، ووصل عدد المستفيدين حالياً إلى 20 مليون مواطن».

4 ملايين مواطن يستفيدون من المشروعات في سوهاج

وأشار إلى أن محافظة سوهاج بها الكثير من المشروعات التى تنفّذها المبادرة كبناء مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية والمدارس، ونسب الإنجاز فى معظم المشروعات وصلت إلى 60%، وبعض الأماكن وصلت فيها نسب الإنجاز إلى 95%، وهناك مدارس دخلت الخدمة بالفعل.

وأكد أنه تم تخصيص 44 مليار جنيه فى البحيرة من أجل إنجاز جميع المشروعات فى المحافظة، والتى سيستفيد منها 3 ملايين مواطن. وتابع: «قبل ما بنبدأ فى أى مشروع بنعمل رصد ميدانى للمشروعات قبل ما نعلن العمل بالمبادرة، ونزلنا على الأرض وعرفنا المشروعات اللى محتاجاها كل قرية، وبنعمل لها إعادة تأهيل ورفع كفاءة، وكمان بنعمل حصر للمشروعات اللى موجودة فيها، وبنهاية الشهر هنكون انتهينا من حصر المراكز اللى هنشتغل عليها فى أسوان، وحالياً بيتم إعادة ترميم البيوت اللى اتهدت فى أسوان».

«عبدالغني»: نستهدف 20 محافظة حالياً ولدينا 21 ألف متطوع

من جانبه قال أحمد عبدالغنى، المنسق المركزى بغرفة عمليات المؤسسة، إنَّ المبادرة الرئاسية استهدفت فى البداية القرى الأكثر احتياجاً، وعددها 1500 قرية، موزّعة على 52 مركزاً فى 20 محافظة، حيث تتم متابعة أعمال التنفيذ الخاصة بمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة، منوهاً بأن الـ266 مليار جنيه المخصّصة للمرحلة الأولى ليس مبلغاً نهائياً، ويتجاوز المنفق الفعلى أكثر من ذلك.

وأضاف «عبدالغنى» أنَّ هناك مراحل مقبلة من المشروعات ستستهدف الإنارة وربط الشوارع، بعد إنهاء البنية التحتية الأساسية، وهى الصرف ومياه الشرب ومد خطوط التليفون والإنترنت، مشيراً إلى أنَّه من خلال عناصر مؤسسة «حياة كريمة» على الأرض يتم العمل على حل المشكلات التى تظهر أمامهم، من خلال إجراء تقارير مع شركاء المؤسسات، مثل مجلس الوزراء وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات والمحليات، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعى التى تعد شريكة أساسية فى المبادرة.

وأوضح أنَّ المرحلة الأولى تستهدف 20 محافظة، وفى المراحل المقبلة سيتم استهداف باقى المحافظات، وعناصر المؤسسة موزعون على مستوى أنحاء الجمهورية، ويبلغ عددهم 980 عنصراً، إضافة إلى عدد من المتطوعين مسجلين على موقع المؤسسة يبلغ عددهم 21 ألف متطوع، مضيفاً أن خطة المرحلة الثانية من مشروعات «حياة كريمة»، تستهدف البنية الأساسية مثل الصرف الصحى ومياه الشرب ومد خطوط التليفون الأرضى والإنترنت، وإنارة وربط الشوارع.

تطوير 11 وحدة محلية و42 قرية و90 كفراً وعزبة في الجيزة

وفى السياق نفسه، استعرضت المبادرة الرئاسية أبرز ما تم إنجازه فى المشروع بالقرى المستهدفة، فى الجيزة، معلنة أنه جرى العمل على تطوير 11 وحدة محلية، و42 قرية تابعة و90 كفراً وعزبة ونجعاً وتابعاً، بمركزى أطفيح، والصف، حيث جرى إنجاز 1136 مشروعاً بإجمالى استثمارات بلغ 7 مليارات جنيه، واستفاد منها نحو مليون مواطن.

وأضافت أن محافظة دمياط شهدت تطور مركز كفر سعد بـ900 مشروع، وإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه، واستفاد منها 230 ألف مواطن، بينما جرى تطوير مركز القنطرة شرق فى محافظة الإسماعيلية بـ106 مشروعات، واستثمارات قدرها 1.3 مليار جنيه ويستفيد منها 80 ألف مواطن.

وشهدت محافظة المنيا تطوير 5 مراكز بـ1800 مشروع، وبلغت الاستثمارات نحو 23 مليار جنيه، واستفاد منها 3 ملايين شخص، أما محافظة المنيا فقد شهدت تطوير 3 مراكز بـ745 مشروعاً، وتكلفة 15 مليار جنيه، ويستفيد منها مليون شخص.

تنفيذ 686 مشروعاً داخل 69 قرية بالفيوم

وفى الفيوم، تشهد قرى ونجوع مركزى إطسا ويوسف الصديق، بعد دخول المبادرة، تنفيذ 686 مشروعاً، بإجمالى استثمارات بلغ 10 مليارات جنيه لتغيير حياة مليون و250 ألف مواطن يقيمون فى 605 عزب وكفور ونجوع تابعة لـ69 قرية فى 20 وحدة محلية مختلفة بنطاق مركز إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

ويتابع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، معدلات تنفيذ المشروعات فى مختلف القرى أولاً بأول، لمتابعة سرعة تنفيذ الأعمال لإنهاء المشروعات بسرعة طبقاً للجداول الزمنية المحدّدة، وحل أى مشكلات أو معوقات تُعطل سير العمل.

وتستعد الفيوم، لدخول مركزين آخرين وقراهما والنجوع الخاصة بها فى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة لتوفير سُبل الحياة الكريمة للأهالى فى القرى الريفية المختلفة، فيما وجه محافظ الفيوم مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإعداد بيانات تفصيلية دقيقة بمعدلات تنفيذ المشروعات المختلفة ومراحل أعمالها وجداولها الزمنية، وذلك خلال أسبوع على أقصى تقدير.

وقرر محافظ الفيوم، سحب أعمال تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» من المتقاعسين عن العمل، وتسليمها إلى شركات أكثر جدية وأسرع تنفيذاً، طبقاً للمقاييس الهندسية والشروط الفنية، مع زيادة عدد الأيدى العاملة، بما يساعد فى سرعة تنفيذ مشروعات المبادرة، مُشدداً على ضرورة التعامل بحزم مع المتقاعسين فى سرعة تنفيذ الأعمال.

وفى سوهاج، جرى العمل على تطوير 37 وحدة محلية، و181 قرية تابعة و1123 كفراً وعزبة ونجعاً وتابعاً، بواقع 7 مراكز، وهى «طما، المراغة، ساقلتة، المنشأة، دار السلام، جرجا، البلينا»، حيث جرى إنجاز 1238 مشروعاً بإجمالى استثمارات بلغ 45 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 4 ملايين مواطن.

وحدد مجلس الوزراء عدة مؤشرات لقياس جودة الحياة بقرى الريف المصرى ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تتمثل فى: زيادة متوسط دخل الفرد وتحسين التغطية بالخدمات الصحية وتحسين نسبة التغطية بالصرف الصحى وتحسين مؤشر كثافة الفصول وزيادة فرص العمل المتاحة وتحسين التغطية بمياه الشرب.