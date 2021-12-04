حياة كريمة تعيد قرية الأحراز بشبين إلى الحياة.. بنية تحتية ومشروعات

مبادرة حياة كريمة كانت بمثابة طوق النجاة لـ 36 قرية و148 تابعا بمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، والتي يُنفذ بها مشروعات المبادرة، وتضمن الأعمال بنية تحتية ومشروعات خدمية في مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة.

وتعد قرية الأحراز والتي يتبعها قر تل بنى تميم وكفر سليمان الور و9 عزب أخرى هي باكورة الوحدات المحلية التي قطعت المبادرة بها شوطا كبيرا، حيث جرى إنهاء وتشغيل نسبة كبيرة من مشروعات المبادرة بالقرية، لتحسين جودة حياة المواطنين بها، وجار استكمال والانتهاء من باقي المشروعات بالقرية ويتخطى تعدادها السكاني 160 ألف نسمة.

المواطنون: القرية تغيرت بشكل حضاري

أوضح مواطنو قرية الأحراز أنهم فوجئوا بالمشروعات الجديدة التي ظهرت على أرض القرية، وغيرت كل ملامحها ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة. وقال محمود سليمان، من الأهالي، أن القرية كانت تفتقر للخدمات وتعج بالمشاكل من صرف صحي ومياه شرب نظيفة وسوء الخدمة الصحية، إضافة إلى معاناة الأهالي في التنقل إلى مركز شبين القناطر أو إلى قليوب وبنها للحصول على الخدمة الصحية وغيرها من الخدمات، والتي تم توفيرها بمشروعات المبادرة الرئاسية.

وأضاف أن المواطنين كانوا في السابق ينتقلون إلى مستشفى شبين القناطر لتطعيم أطفالهم والكشف عليهم، أما الآن فتم توفير خدمات صحية بعد إنشاء وتطوير وحدة طب الأسرة بالأحراز، بجانب خدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة»، وكذلك القوافل الطبية التي جابت كل شارع بالقرية.

تغطية المصرف وتبطين الترع

وأعرب عادل نصر، من الأهالي، أن تغطية المصرف وتشجيره وتبطين ترعة الجانبية المارين من أمام القرية حلم تحول إلى حقيقة، بعد أن تم القضاء على انتشار الأوبئة والحشرات والقوارض والروائح الكريهة، وحولها الى منظر جمالي.

وطالب «نصر» وزارة الزراعة بتشجير الترع التي تم تبطينها، لإدخال المظهر الحضارى واستمرارية نظافتها وعدم القاء القمامة بها.

إنجاز حقيقي على أرض الواقع

وقالت نهى الجمل رئيس الوحدة المحلية لقرية الأحراز في محافظة القليوبية لـ«الوطن»، أن ما تحقق في مبادرة حياة كريمة علي أرض قرية الأحراز والقرى التابعة يعد إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوحدة المحلية ضمت قريتي تل بنى تميم وكفرسليمان الور و9 عزب أخرى، وتم تنفيذ 95 % من مشروعات البنية التحتية كصرف صحي ومياة شرب وكهرباء وتليفونات وغاز ، كما تم إحلال وتجديد شبكات الوحدة الصحية وتحويلها إلى مستشفى نموذجي، وتزويدها بحضانات الأطفال والمعامل الحديثة وأجهزة الأشعة وعيادات الأسنان والباطنة والصيدلية ووحدة إسعاف.

وأضافت «الجمل»، أن أعمال التطوير شملت إنشاء نقطة شرطة وسجل مدني ووحدة إطفاء، إضافة إلى توصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي، كما تم تأهيل 12 منزلا للمواطنين غير القادرين بالقرية، لتوفير خدمات جيدة لأهالي القرى.

المبادرة طوق نجاة للقرية

وقال النائب سمير صبحي، عضو مجلس النواب، وأحد أبناء القرية لـ«الوطن»، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلت طوق نجاة لأهالي قرى المبادرة، وأصبحت واقعا ملموسا، بعد أن كان حلما.

وذكر أن أعمال التطوير شملت إنشاء وتعلية وتجديد كل المدارس بالقرية لتخفيض نسبة الكثافة بالفصول، كما تم تغيير الكابلات الرقمية بكابلات أخرى ضوئية لمنع الأعطال، واستيعاب كافة المشتركين بالتليفون الأرضي وزيادة سرعة الإنترنت.