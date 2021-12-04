موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب.. تعرف على عقوبات عدم التطعيم

تستعد العديد من الجامعات لعقد امتحانات «الميدترم» خلال الأيام المقبلة ووضعت بعض الشروط من أجل دخول الطلاب لأداء الامتحانات دون الحصول على اللقاح، ولذا يتساءل العديد من من الطلاب الجامعين بالإضافة طلاب المرحلة الثانوية عن موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب، حتى يتمكّن الطلاب من أداء الامتحانات وعدم التعرض لمنع الدخول للحرم الجامعي.

موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، أنَّ موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب متاح بصورة مستمرة للطلاب من أجل كتابة البيانات وتسجيل طلب من أجل الحصول على اللقاح وكذلك توضيح كل الخطوات التي يمكن أن تساعد على كتابة البيانات بشكل دقيق، مشيرة إلى أنَّ شرط أساسي للحصول للتسجيل هو وجود الرقم القومي.

خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب

- يختار الطالب أيقونة تسجيل طلب الحصول على اللقاح.

- يكتب الطالب البيانات المطلوبة بدقة.

- الضغط على أيقونة الطالب فئة الاستهداف «طالب جامعي».

- يختار الطالب محافظة الإقامة والجامعة المنتسب لها للحصول على اللقاح بها.

- تدون بيانات التواصل بدقة سواء البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول.

- تأكيد الطلب برسالة نصية بها كود.

- تحميل صورة بطاقته الشخصية.

- الضغط على زر «حفظ».

- سيتمّ إرسال رسالة نصية بها رقم الطلب.

- يتمّ إرسال الكود المكون من 20 رقمًا للاستعلام عن موعد ومكان الحصول على لقاح

عقوبات عدم التطعيم

وقررت بعض الجامعات أن تكون عقوبات عدم التطعيم منع الدخول للحرم الجامعي، إضافة إلى أداء امتحانات الميدترم، ومن ثم احتساب مدة عدم حضوره إلى الجامعة غياب، وكذلك منع التواجد في الاحتفالات والمناسبات الرسمية للجامعة والكليات داخل الحرم الجامعي أو خارجه، مع مخاطبة ولي أمر الطالب حال زيادة مدة الغياب بخطاب رسمي لإعلامه بفترة تغيب الطالب عن الجامعة.