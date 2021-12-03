بريد الوطن .. وجّه بمراجعة أعمال الرصف فى شوارع الهرم يا محافظ الجيزة

نعانى نحن سكان شارعى ناصر الثورة، وشارع مدكور بين شارعى الهرم وفيصل من طول فترة تطويل الشارع، التى بدأت منذ شهرين، حيث يعمل العمال على فترات متباعدة، تاركين الرتش وأكوام الحجارة تسد الطريق، وتعطل الشوارع. الغريب أنه بعد رصف الشارعين بعد ساعات تم حفرهما مرة أخرى، لأن الرصف شمل فتحات بلاعات الصرف الصحى، ومنذ ذلك الوقت وبواقى الحفر الجديد توقف الشارعين، ولا من رقيب على سرعة الأعمال ولا على جودتها، ولا أريد أن أتحدث عن الوضع فى الشوارع المتفرعة من الهرم وخاتم المرسلين، مثل شارع الكابلات والهنيدى، نناشد، محافظ الجيزة، مراجعة أعمال الرصف فى تلك الشوارع، والتوجيه بسرعة الانتهاء منها.

أهالى المنطقة

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