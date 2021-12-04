تفاصيل جديدة في طلاق شيرين وحسام حبيب: شقيقها أصر على الانفصال

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ ساعات، انفصالها رسميا عن الفنان حسام حبيب بعد زيجة دامت ما يقرب من 4 سنوات، شهدت غياب شيرين عن الأنظار، ولم تقدم خلالها أي أعمال غنائية ناجحة كعادتها منذ ظهورها.

شقيق شيرين يصمم على طلاقها من حسام حبيب

ونفت شيرين، في بيان رسمي، وجود أي مشاكل بينها وبين حسام حبيب، وطلبت من الجميع احترام تلك العلاقة التي انتهت بشكل ودي.

وعلمت «الوطن» من مصادرها، أن الطلاق لم يتم بشكل ودي كما أعلنت شيرين، بل كانت هناك مشادات ومشاكل عديدة بين أسرة شيرين وحسام حبيب ووالدته، وأجبر شقيقها الوحيد محمد، حسام، على الطلاق، وأحضر المأذون لمنزلهم لإتمامه، وهو ما رفضه حسام، ولكن محمد أصر عقب حدوث مشكلة عنيفة بين شيرين وحسام.

والدة حسام حبيب رفضت طلاقه من شيرين

وأوضح المصدر، أن والدة حسام حبيب كان لها اليد العليا في رفض حسام حبيب الانفصال عن شيرين، في حين أن والده بعيد تماما عن حياتهم الزوجية منذ سنوات، وقبل أزمة التسريبات الصوتية التي ظهرت مؤخرا، وقال فيها إنه يتمنى أن يتزوج حسام حبيب من فتاة شابه لكي ينجب منها.

بالرغم من انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب إلا أنهما لا يزالان يتابعان بعضهما البعض على منصات التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستجرام»، بالإضافة إلى وجود صورهما معا حتى الآن، على حساب شيرين عبر «إنستجرام»، وهي تتابع 59 شخصا من بينهم حسام حبيب، وهو نفس الأمر بالنسبة لـ«حبيب» الذي يتابع 110 أشخاص عبر حسابه على «إنستجرام» شيرين من بينهم، فلا تزال صورها موجودة على حسابه.