شيرين عبد الوهاب تلمِّح لأسباب انفصالها عن حسام حبيب بـ 3 أغانٍ

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب انفصالها عن المطرب حسام حبيب رسميا، في بيان رسمي، وتم تسريب أغنيتين لشيرين قبل إعلان انفصالها، هما «ملكش مكان» و«القماص»، فضلا عن طرح شركة روتانا لأغنية «كلها غيرانة»، من الألبوم الجديد لها لعام 2022.

شيرين تلمِّح لأسباب انفصالها عن حسام حبيب

وكانت أول أغنية لـ شيرين عبد الوهاب، تم تسريبها من قبل عمرو الشاذلي، وكانت «ملكش مكان»، ليؤكد انفصال شيرين عن حسام حبيب، بعد تسريبات الإعلامية نضال الأحمدية، صديقة شيرين، والتي أثارت الجدل حول طلاق الأخيرة من حسام حبيب.

كلمات أغنية «ملكش مكان»

متحلفليش ومتقوليش .. كلامك ده في غنى عنه مبسمعهوش

ومهما تقول وتزيد في حلول عشان نرجع .. قفل قلبي مبفتحهوش

ومهما هتبكي قدامي هجمد قلبي تاني عليكي

ومهما تقولي مش قادر خلاص ندمان

هفكر نفسي بجراحك وهفضل أقول كلام يأذيك

يا ريت تمشي خلاص خلصت ملكش مكان

أنا لوحدي كتير أحسن.. ما أعيش مع حد موتني

مشاعرك ليا مؤذية.. ومن قساوتها قستني

ياريت تمشي ومترجعليش.. وسبني أعيش أنا نسيتك

خلاص أحزاني نسيتني.. أنا لوحدي كتير أحسن

ما أعيش ما حد موتني.. مشاعرك ليا مؤذية

وسبني أعيش أنا نسيتك .. خلاص أحزاني نسيتني

متستناش حاجات تتعاش .. قتلت كل شئ فيا ومبيصحاش

خلصنا خلاص مفيش إحساس .. ده عمرى و عمرى بيعدي ومش ببلاش

ومهما هتبكي قدامي هأجمد قلبي تاني عليك

ومهما تقولي مش قادر خلاص ندمان

هأفكر نفسي بجراحك وهافضل أقول كلام يأذيك

ياريت تمشي خلاص خلصت ملكش أمان

ولكن اعتقد البعض أن أخبار انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، ما هي إلا دعاية لألبومها المقبل، وخاصة إنه تم تسريب أغنية أخرى، تحت اسم «قماص».

كلمات أغنية «قماص»

سبنا القماص اللي بيزعل وبيشهد ناس

قال بسم النبي حرصه وصاينه عامل حساس

رافع مناخيره لفوق والباقي يولع بالجاز

ولا عنده عزيز ولا غالي ولا يعز عزاز

سبنا القماص اللي بيزعل بيشهد ناس

قال بسم النبي حرصه وصينه عامل حساس

رافع مناخيره لفوق والباقي يولع بالجاز

ولا عنده عزيز ولا غالي ولا يعز عزاز

أصله الحيلة والدلوعة عاوز كلمته مسموعة

وسايقها ألاطة وشغل جنان

نافخ نفسه على مفيش على راسه سلة ريش

وهييجي ده بتطنيش رهاوان

والكل يجيله إنما هو ميروحش حد

يتشال على الراس واتهدي ما عليكي قدي يا أرض

ميقدمش السبت وعايز ياخد الأحد.. مش ينفعنا لا مش ناقصة والله بجد

كما طرحت شركة «روتانا»، رسميا يوم 30 نوفمبر أغنية «كلها غيرانة»، قبل إعلان انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

كلمات أغنية «كلها غيرانة»

كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد

لو أعدي في حتة أنا مش بسلم من الكومنتات

طب أعمل إيه منا ست جميلة ودي كاريزمات

أنا بدخل أي مكان بقلبه ده بفضل الله

واللي يشوفني على طول بعجبه من غير معاناة

في حاجات كده خلقة ربنا مش مجهود عاملاه

خلوا اللي يغير مننا يجي ويعمل زينا

من غير ما يغل يقل ويضربنا في ضهرنا

خلوه يجي في وشنا لو عنده حاجة يقولنا

وبلاش بقي شغل قالولنا كفاية كلام عننا

الناس طول ما بتتكلم عنك ليك قيمة

جايبين سيرتك بالخير أو كانت دايرة نميمة

سيبها على الله وفكك طول ما النية سليمة

وأنا في المواضيع ده أنا واخده شهادة خبرة سنين

وكلام الناس بقى بالنسبالي زي البنزين

بيخليني أنور أكتر واثبت أنا مييييييين

وقد أعلنت رسميا اليوم شيرين عبد الوهاب انفصالها عن حسام حبيب، موضحة أنه لا يوجد أي خلافات بينهما، والطلاق تم في هدوء، وطلبت من الجميع عدم استغلال حياتها الشخصية.