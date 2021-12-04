عم الطفل محمود: «أمه رفضت تعمل له عملية عشان المستشفى بعيد عن بيتها»

قال سيد عبد الرحيم عم الطفل محمود، إن محمود تعرض لحادث منذ 4 سنوات أدى إلى تورم قدمه، وتم علاجه في مستشفيات الدمرداش والهلال والنيل ومعهد ناصر، موضحًا: «طبيب إصابات ملاعب عمله العملية في مستشفى جامعة بنها، وخضع لـ3 جراحات، وكان يتبقى تثبيت مفصل في قدمه، وقبل تثبيت المفصل بنحو 15 يومًا فوجئت به يصرخ وطلب الذهاب إلى والدته».

الأم ترفض إجراء العملية لمحمود

وأضاف عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية مع تليفزيون «الوطن»: «اتصلت بوالدة الطفل وزوجها، وسلمتهما كل أوراق الطفل ووافقا على إجراء الجراحة، وفوجئت بعد ذلك بأنه لم يخضع للجراحة، وعندما سألنا الطفل، قال أمي قالت إن المستشفى بعيد عليّ لما طلبت أعمل العملية».

5 أيام مع والدته

وتابع أنها بعدما استلمته لم يبقَ معها أكثر من 5 أيام وأرسلته إلى منزل أقاربها، الذين أودعوه إحدى مؤسسات الرعاية: «عرفت بعد أكثر من شهر إنه مرمي في مستشفى النيل، ورحت له مرتين رفض يرجع، ولما والدته وزوجها راحوا رفض يقعد معانا، وحررت محضرا بما حدث».