محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

استمع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لطلبات النواب والمشكلات والموضوعات الخاصة بدوائرهم، موجهين الشكر للمحافظ للاستجابة للطلبات السابقة الخاصة بالعديد من المشكلات.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزرات، ورؤساء المدن، خلال انعقاد الاجتماع النصف شهري الذي يعقده المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

محافظ كفر الشيخ: هدفنا المصلحة العامة لكل أهالي المحافظة

وأجاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن كل المشكلات التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكداً على التعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لصالح المواطن، مؤكداً أن هدفه المصلحة العامة لكل أهالي المحافظة.

محافظ كفر الشيخ يخصص يوما للقاء النواب بشكل أسبوعي

ويلتقي محافظ كفر الشيخ يوم السبت من كل أسبوع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالبهم واستعراض ما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة، فضلا عن استعراض نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى مركز مطوبس، كما يبحث المشاكل التي يعاني منها أبناء المحافظة في حضور كافة التنفيذيين ورؤساء المدن، فضلا عن حل المشاكل بشكل فوري والتوجيه بحل الأخرى.

يذكر أن رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، التقى النواب اليوم، مرحبا بنواب المحافظة وعبّر عن امتنان الجامعة بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون، مؤكدًا أهمية الدور الذي يؤديه الطرفان في خدمة الأهالي.