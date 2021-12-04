محافظ كفر الشيخ: إنهاء أعمال تأهيل محطات المياه والروافع في أسرع وقت

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باستعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، برئاسة المهندس شعبان محمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لتجهيز عدة محطات مياه الشرب، وبعض روافع الصرف الصحي لتأهيلهم للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة «Tsm».

وأثنى على الدورات التدريبية للعمال والفنيين على كيفية الالتزام بمهمات السلامة والتعامل مع تسريب الكلور، موضحا تذليل أي عقبات في سبيل تسهيل مهمة فرق الدعم الفني، لإنهاء أعمال تأهيل هذه المحطات والروافع في أسرع وقت.

تدريب 120 عاملاً على كيفية التعامل مع تسريب الكلور

وعقد المهندس شعبان محمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات بحضور منسق عام Tsm بالشركة، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ولجان الدعم الفني بالمناطق التي سيتم تأهيل المحطات والروافع بها، مشدداً على ضرورة الانتهاء من تجهيز وتأهيل هذه المحطات والروافع.

ونظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، دورة للعمال والفنيين بالمحطات على كيفيه الالتزام بمهمات السلامة والتعامل مع تسريب الكلور وكيفيه الدخول للأماكن المغلقة والتعامل في حالات الطوارئ مثل الحريق والتعامل أيضا مع لوحات الكهرباء وتأمينها وتأمين بيئة العمل بالمواقع، وتم تدريب فيما يقرب من 120عاملاً بـ10 مناطق بالمحافظة.

تأهيل كوادر قادرة على التعامل مع الطوارئ

وقال المهندس شعبان محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، إن الهدف من التدريب تأهيل كوادر قادرة على التعامل مع الطوارئ والأزمات مثل تسرب الكلور والأماكن المحصورة ونقل الخبرات لباقي العاملين بالشركة والعمل على الحصول على شهادة الTSM للعديد من المحطات.

وتابع: «أن هذا التدريب يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة برفع كفاءة العنصر البشري وتوفير أفضل البرامج التدريبية».