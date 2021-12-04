عمر كمال يتوسط لحل أزمة حسن شاكوش مع «الموسيقيين»

تصالحت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر مع الفنان الشعبي عمر كمال، بعد إحالته للتحقيق على هامش تهمة الإساءة لمصر، وذلك بعد تغييره كلمات أغنيته الشهيرة بنت الجيران خلال حفل موسم الرياض إلى تمور وحليب بدلا من خمور وحشيش، معلقا أنه فعل ذلك لكونه يشدو في أرض طاهرة، وهو ما استدعى التحقيق معه.

هاني شاكر يحضر التحقيق مع عمر كمال

وعلمت «الوطن»، أن جلسة الصلح والتحقيق الودية التي أجريت مساء أمس الجمعة في مقر النقابة، بحضور الفنان هاني شاكر، والمستشار علاء عامر مستشار النقابة وسعد المتولي رئيس الشئون القانونية بالنقابة، طلب فيها كمال من شاكر، النظر مرة أخرى لالتماس حسن شاكوش الذي سحب تصريح الغناء السنوي الخاص به بعد إساءته لعازفي الإيقاع.

وأوضح مصدر لـ«الوطن»، أن النقابة ربما تنظر خلال الفترة المقبلة، نظرة مختلفة لمؤدي المهرجانات، وتسمح لهم بالحصول على عضويتها.

حسن شاكوش سعيد بانتهاء أزمة عمر كمال مع النقابة

وأعرب مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن سعادته البالغة، بعد إنهاء أزمة المُغني الشاب عمر كمال مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قائلًا: «دعوتي يا حبيبي.. اوعَى تنسى».

واستنكر حسن شاكوش، الانتقادات التي وجهت لعمر كمال خلال الفترة الأخيرة، التي وصلت إلى حد التطاول والشماتة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفًا إياهم في تعليق عبر موقع فيس بوك: «الغيرة وحشة يا حبيبي.. معلش بقى شاكوش وعمر كمال».