عمر كمال: مقولتش السعودية أرض مقدسة وهاني شاكر قالي أنت بتمثل مصر

كشف عمر كمال تفاصيل أزمته الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، لافتًا أن هيئة الترفيه السعودية وجهت له دعوة «مش هنقول نجحنا لكن هنقول كسرنا الدنيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولأول مرة التذاكر تخلص بعد 6 ساعات، ويكرروا الحفلة تاني يوم، والمسرح كان بيشيل 8000 شخص أو 10 آلاف، وهما خلوا الحفلة على الواقف، وكان فيها 20 ألف لأول مرة».

وأضاف عمر كمال في تصريحات تلفزيونية، «أنا أصلا مغير الكلمة من زمان، وبقول من غيرك مش هعيش في مصر وكل الدول العربية ونشرت فيديو لحفلة من تونس قبلها بيوم واحد يوم 27 اللي فات، كنت في تونس وبطلت أقول خمور وحشيش».

بهرج مع الشعب السعودي اللي بيحبنا

وأضاف: «جينا وأنا في السعودية وبهرج مع الشعب السعودي ولو ركبت الطيران السعودي هتلاقيهم بيقدموا لك تمر وقهوة عربي والحليب وكل الجو ده، ولو روحت الحرم في رمضان أو في أي وقت وأنت صايم بيدوك تمور مع الحليب، وبهرج مع الشعب السعودي اللي بيحبنا جدا».

وتابع: «بعض الناس بعتت للنقابة وبعض الناس بيقولوا إن ليا أكونت على تويتر وأنا ماليش أكونت على تويتر، وأنا مبفهمش فيه أصلا، وقالوا إني قولت السعودية أرض مقدسة واتحرف في الكلام، وطبعا نقابة الموسيقيين طلعت بيان ضدي على ما أثير، وأنا مقولتش السعودية أرض مقدسة».

رجعت من تركيا للتحقيق

وأوضح عمر كمال، أنه عاد من تركيا رغم وجود حفلات له هناك «كنت رايح تركيا عندي حفلات وقطعت وجيت لنقابة الموسيقيين وقولت حققوا معايا وشكلي بقا وحش والناس فهمتني غلط».

وأشار إلى أن مجلس النقابة وافق على طلبه واجتمعوا للتحقيق معه «ناس محترمين نزل كل الإدارة وكل المجلس بقيادة الأستاذ هاني شاكر حققوا معايا والناس سمعتني والناس سمعت وجهة نظري وأثبت لهم»، مضيفًا: «بكرة هيصدر بيان هيكون في صالحي والقاعدة كان فيها كل المجلس بقيادة الأستاذ هاني شاكر وقالي عمر أنت بتمثل مصر وأنت حد كويس جدا والنقابة بتشكرك أنك بتلتزم وبتطلع بفرقتك».

بنفذ تعليمات النقابة

وأكد عمر كمال أنه ينفذ تعليمات النقابة «أنا بنفذ التعليمات وبغني براحتي وغنيت أغنية جديدة للشعب السعودي وأهديتها لهم»، مشيدًا بموقف النقابة معه «كلهم نزلوا لي في يوم أجازة وسمعوا وجهة نظري وأني مش ذنبي أي حاجة وهما تأكدوا من كده».

وكشف عمر كمال، عن نصائح وتعليمات هاني شاكر له «قالي مش عايزك ترقص على المسرح لأنك مش محتاج لأن معاك فرقة ومش عايزك تبقى صورة وحشة برة، وبيتعبأ لك شبه ستاد لما تروح، وبيعيدوا لك حفلاتك وعايزك تبقى صورة كويسة وأنا معاك مش ضدك».