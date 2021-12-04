«الموسيقيين» تتصالح مع عمر كمال بحضور هاني شاكر بعد أزمة «تمور وحليب»

تصالحت نقابة المهن الموسيقية مع المطرب الشعبي عمر كمال، بعد أن كانت قد أحالته للتحقيق بسبب الإساءة لمصر، حين ما قال إنه غنى أغنية بنت الجيران فى السعودية بكلمات جديدة لكونها «أرض طاهرة».

عمر كمال يحضر خصيصا من تركيا

علمت «الوطن»، من مصادرها بالنقابة، أن عمر كمال جاء خصيصا ظهر أمس الجمعة، من دولة تركيا، وذهب إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، فى سرية تامة، من أجل الجلوس مع مجلس إدارة النقابة والتأكيد على أنه لم يخطئ فى حق مصر، وأن ما قاله لم يكن به أي إساءة لمصر.

وأشار المصدر إلى أن مجلس النقابة قرر إنهاء الأزمة مع المطرب، خاصة أنه عضو منتسب للنقابة، ولم يخطئ من قبل فى النقابة مثلما فعل زملاؤه من مطربي المهرجانات، وأكد المصدر على أنه لن يكون هناك تحقيق قانوني معه.

هاني شاكر وعلاء عامر وسعد المتولي أبرز الحضور

وعملت «الوطن»، أن الجلسة التى عقدت فى النقابة، حضرها الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وعلاء عامر المستشار القانوني للنقابة، وسعد المتولي رئيس الشئون القانونية.

ونشر عمر كمال فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «أنا النهاردة روحت نقابة المهن الموسيقية، وكان عندي شغل في تركيا قطعته ونزلت مصر عشان يتحقق معايا فيما نسب إليً أن أنا أسأت لمصر خلال حفلات السعودية، وكلمت النقابة والشئون القانونية، والناس استجابت ليا رغم أنه الجمعة ونزلوا حققوا معايا في كل ما نسب إلى».