أول تعليق من عمر كمال بعد التحقيق معه: أثبت لهم عدم إساءتي لمصر

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، عودته إلى أرض الوطن، للتحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية، بتهمة الإساءة إلى مصر على خلفية استبدال جملة «خمور وحشيش» بـ«تمور وحليب»، أثناء حفله في الرياض، مبررًا ذلك بأنه على أرض مقدسة.

عمر كمال: طلبت من النقابة التحقيق معي

ونشر عمر كمال فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «أنا النهاردة روحت نقابة المهن الموسيقية، وكان عندي شغل في تركيا قطعته ونزلت مصر عشان يتحقق معايا في ما نسب إليً أن أنا أسأت لمصر خلال حفلات السعودية، وكلمت النقابة والشئون القانونية، والناس استجابت ليا رغم أنه الجمعة ونزلوا حققوا معايا في كل ما نسب إلى».

عمر كمال: قدمت الإثباتات التي تنفي إساءتي لمصر

وأضاف عمر كمال: «وأنا قدمت كل الإثباتات إني ماليش علاقة بالإساءات اللي نسبت ليا، لا فعلا ولا كتابة، ولا أي حاجة من كل دا، والناس تفضلوا جدا وتفهموا وجهة نظري، أنا بشكرهم جدًا، وإن شاء الله في انتظار نتيجة التحقيق وان شاء الله تطلع بصورة كويسة جدًا، حسب ما تفهموا الموقف».

عمر كمال يقدم الشكر لنقابة المهن الموسيقية

كما قدم الشكر لجمهوره ونقابة المهن الموسيقية، قائلًا: «وبشكر كل الناس اللي دعمتني وأنا مستحيل أسيء لبلدي، وبشكر النقابة اللي استجابت ليا ولدعوتي إني يتحقق معايا».