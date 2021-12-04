حسن شاكوش بعد انتهاء أزمة عمر كمال: ربنا استجاب دعوتي لك من الحرم

أعرب مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن سعادته البالغة، بعد إنهاء أزمة المُغني الشاب عمر كمال، من قبل نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قائلًا: «دعوتي يا حبيبي.. اوعَى تنسى».

حسن شاكوش: الغيرة وحشة

واستنكر حسن شاكوش، مُنتقدي عمر كمال، في الأزمة الأخيرة، التي وصلت إلى حد التطاول والشماتة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفًا إياهم في تعليق عبر موقع فيس بوك، بقوله: «الغيرة وحشة يا حبيبي.. معلش بقى شاكوش وعمر كمال».

وكان حسن شاكوش، خلال فترة وجود في السعودية، الأسبوع الماضي، على هامش إحياء حفلين غنائيين في موسم الرياض بمشاركة عمر كمال وحمو بيكا، حرص على أداء فريضة العمرة، وقد انتشرت له مقاطع فيديو مصورة له، وهو يدعي لعمر كمال ومحمود الليثي، وآخرين.

تفاصيل مصالحة نقابة المهن الموسيقية مع عمر كمال

وكانت نقابة المهن الموسيقية، تصالحت مع المطرب الشعبي عمر كمال، بعد أن كانت قد أحالته للتحقيق بسبب الإساءة لمصر، بعدما قال إنَّه غنى أغنية بنت الجيران في السعودية بكلمات جديدة لكونها «أرض طاهرة».

وعلمت «الوطن»، في وقتٍ سابق من مصادرها بالنقابة، أن عمر كمال جاء خصيصا ظهر أمس الجمعة، من دولة تركيا، وذهب إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، فى سرية تامة، من أجل الجلوس مع مجلس إدارة النقابة والتأكيد على أنه لم يخطئ فى حق مصر، وأن ما قاله لم يكن به أي إساءة لمصر.

وأشار المصدر إلى أن مجلس النقابة قرر إنهاء الأزمة مع المطرب، خاصة أنه عضو منتسب للنقابة، ولم يخطئ من قبل فى النقابة مثلما فعل زملاؤه من مطربي المهرجانات، وأكد المصدر على أنه لن يكون هناك تحقيق قانوني معه.