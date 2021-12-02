تفاصيل النشاط الفني بمعرض مدينتي الأول للكتاب

يشهد معرض مدينتي الأول للكتاب، الذي افتتحه الثلاثاء الماضي بالإنابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، التي تنظم المعرض بالتعاون مع شركة نيو دايمنشنز ومشاركة اتحاد الناشرين المصريين، ومجموعة طلعت مصطفى، بالحديقة المركزية «سنترال بارك» بمدينتي، نشاطا فنيا متنوعا، بدأ بفرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية، التي شاركت في حفل الافتتاح، ويوم الأربعاء 1 ديسمبر فرقة الأنفوشى للفنون الشعبية، والخميس 2 ديسمبر تشارك الفرقة القومية للفنون الشعبية، أما يوم الجمعة 3 ديسمبر، فتشارك فرقة بورسعيد فنون شعبية للأطفال، ويوم السبت 4 ديسمبر تشارك فرقة الموسيقى الشعبية.

فرق قصور الثقافة تتألق في معرض مدينتي للكتاب

والأحد 5 ديسمبر فرقة التنورة التراثية التابعة لهيئة قصور الثقافة، كما تشارك فرقة الفيوم للفنون الشعبية يوم الاثنين 6 ديسمبر، ويوم الثلاثاء 7 ديسمبر فرقة اسماعيلية للفنون الشعبية.

أما الأربعاء 8 ديسمبر يلتقى رواد معرض مدينتي للكتاب مع فرقة الإنشاد الدينى، ويوم الخميس 9 ديسمبر تشارك فرقة الشرقية للفنون الشعبية، وتختتم الفعاليات الفنية يوم الجمعة 10 ديسمبر بفرقة انغام الشباب لايف، ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية يوميا بفقرات من السيرك القومي.

كما يصحب المعرض، فعاليات مخصصة للأطفال، تشمل ورش رسم و تلوين وورش حكي واورجامي، ويتم تقديمها من الساعة 12 ظهرا وحتى 4 عصرا، قبل الفعاليات الثقافية التي تقدم في الفترة المسائية.

معرض مدينتي للكتاب

وتشارك في معرض مدينتي للكتاب المقام بالحديقة المركزية نحو 42 دار نشر من بينها دار الشروق ودار كيان، والمؤسسات الصحفية: دار المعارف ومؤسسة الأهرام,، وقطاعات وزارة الثقافة: هيئة الكتاب، وقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية.

يشار إلى أن المعرض يستمر حتى 10 ديسمبر الجاري، ويستقبل الجمهور من داخل وخارج مدينتي مجانا ويوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.