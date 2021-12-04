محافظ بورسعيد يستقبل الأنبا تادرس ووفدا من الكنيسة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، وفدًا من كنائس بورسعيد، برئاسة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، ورجال الكنيسة، وذلك لمناقشة عددًا من الموضوعات والملفات.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية دور الكنيسة ورجال الدين في المجتمع، إذ يكونون بمثابة شركاء التنمية التي يشهدها المجتمع، مؤكدًا روح المحبة والمودة التي تجمع شركاء الوطن الواحد.

تجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين طوائف المجتمع

وأضاف أن تلك الزيارات، تعد فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير الذي تجمع بين المسيحيين والمسلمين.

ومن جانبه، أشاد الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، بالإنجازات والتنمية التي جرت ببورسعيد في الآونة الأخيرة، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، معربًا عن سعادته بروح الأخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد، فضلًا عن التعاون المثمر بين جميع أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.