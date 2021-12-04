حالة الطقس غدا بالإسكندرية ودرجات الحرارة المتوقعة بعد تعطيل الدراسة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا بالإسكندرية، إذ من المتوقع أن يسود المدينة طقس لطيف نهارًا فيما يكون بارد ليلًا، إذ ترفع المحافظة حالة الطوارئ وذلك بسبب نوة قاسم والتي تستمر لمدة 5 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف وأمطار غزيرة.

وقبل احتفالات العام الجديد، تهب على المدينة في 19 ديسمبر الجاري نوة الفيضة الصغيرة، التي يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وتستمر لمدة 5 أيام، وذلك وفقًا لجدول نوات المحافظة، فيما تبدأ نوة عيد الميلاد في 28 ديسمبر ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية وتستمر لمدة يومين فقط.

حالة الطقس غدا بالإسكندرية

وكشف خبراء الأرصاد عن أنّه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية غدًا نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة كما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة 40:50 تقريبًا.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن يصاحب ذلك اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط إذ يتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، وتتراوح سرعة الرياح بين 45:55 كم/ ساعة، وتسجل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية، فيما تسجّل الصغرى 14 درجة مئوية.

تعطيل الدراسة غدًا بالإسكندرية

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن قبل قليل، تعطيل الدراسة غدًا الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

وأشارت المحافظة إلى أنّه يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية، غذ يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.