الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا: الصغرى تصل لـ5 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، أماكن سقوط الأمطار غداً، إذ يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، موضحة درجات الحرارة العظمى والصغرى، المتوقعة على كل الأنحاء، كما تشير التوقعات إلى وجود اضطرابات ملاحية بالبحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر.

أماكن سقوط الأمطار

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّه من المتوقع سقوط الأمطار غدا على مناطق متفرقة من شمال الدلتا والسواحل الشمالية من بينها «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ دمياط».

وأضاف «شاهين» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هناك حالة من الاضطرابات الملاحية على البحر الأبيض المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح فيه إلى 55 كم/ ساعة، بينما يصل ارتفاع الأمواج به إلى 3.5 متر مما يؤثر على الحركة الملاحية بالحر المتوسط.

درجات الحرارة الصغرى تصل لـ 5 مئوية

وأوضح شاهين أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة غداً الأحد تصل لـ5 درجات مئوية على كاترين، حيث جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى على النحو التالي:

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 21 14

طنطا 21 14

شبين الكوم 21 14

دمنهور 21 14

بلطيم 20 14

مطروح 21 13

السلوم 21 13

سيوة 20 09

بورسعيد 21 16

دمياط 21 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 22 12

نخل 20 10

نويبع 24 15

طابا 21 14

كاترين 15 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 27 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 10

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 27 13

إدفو 27 13

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 24 11

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18.