«الأرصاد» تكشف طقس الإسكندرية بالتزامن مع قرب ضرب نوة قاسم لها اليوم

حالة من الطوارئ تشهدها محافظة الإسكندرية استعدادا للطقس السيئ نتيجة قرب نوة قاسم التي بصدد وقوعها اليوم السبت، وفقا لما أعلنه محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «مصر تستطيع» عبر قناة dmc، لافتا إلى أن اليوم يشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية خلال فترات النهار.

وأوضح شاهين، أنه خلال فترات الليل سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة يمكن أن تمتد في أقصى غرب البلاد، وإلى مناطق بالإسكندرية في ساعات متأخرة من الليل، منوها إلى أن نوة قاسم تبدأ اليوم بنشاط رياح على بعض المحافظات وتنتهي بسقوط الأمطار في ساعات الليل المتأخرة على أن تستمر حتى غدا الأحد.

وأكدت الأرصاد في بيان صادر منذ قليل، على أن الإسكندرية ستشهد غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا، بالإضافة لوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وفرص وجود أمطار متوسطة على فترات متقطعة.

كما نوهت الهيئة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تصل لـ 55:45 كم/س وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في الإسكندرية، غدا الأحد، لـ21، أما الصغرى فتصل لـ14 درجة.

درجات الحرارة غدا على كل محافظات الجمهورية

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 21 14

طنطا 21 14

شبين الكوم 21 14

دمنهور 21 14

بلطيم 20 14

مطروح 21 13

السلوم 21 13

سيوة 20 09

بورسعيد 21 16

دمياط 21 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 22 12

نخل 20 10

نويبع 24 15

طابا 21 14

كاترين 15 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 27 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 10

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 27 13

إدفو 27 13

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 24 11

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18