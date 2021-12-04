تفاصيل تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية.. مدارس فقط والجامعات مستمرة
كتب:
كيرلس مجدى
07:13 م | السبت 04 ديسمبر 2021
محافظ الإسكندرية
تقرر تعطيل الدراسة غدا الأحد في الإسكندرية، في كل ما يخص المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية فقط، بينما الجامعات المتمثلة في جامعة الإسكندرية والجامعات الخاصة لم يصدروا أي بيان تعطيل ما يعني أن الدراسة مستمرة وسط توقع بسوء الأحوال الجوية وهطول أمطار متوسطة على عروس البحر الأبيض المتوسط ضمن نوة قاسم.
تعطيل الدراسة غدا الأحد في الإسكندرية.. طلاب ومعلمون
وبحسب ما أعلنه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تقرر غداً الأحد تعطيل الدراسة «طلاب ومعلمون» بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة غدا، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وتيسير حركة سيارات الشفط لمنع تراكم أي مياه في شوارع الإسكندرية.
استثناء من تعطيل الدراسة غدا الأحد في الإسكندرية
ويستثنى من تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء في الإسكندرية، القيادات، والمرافق الحيوية وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات ورؤساء الجهات والأجهزة المعنية.
وذلك في إطار الحرص على تمكين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية من إزالة تراكمات مياه الأمطار الغزيرة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.
غرق الإسكندرية
ويأتي ذلك بعدما شهدت الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة خلال نوة المكنسة الماضية ما تسبب في شلل مروري في مناطق متفرقة بسبب تراكم المياه التي نتجت عن أمطار كثيفة بلغ مقدارها بيارات الصرف الصحي في كافة المناطق، ما تسبب في وقف حركة السير وسقوط سيارات عدة في المياه.
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