استعدادات الإسكندرية لاستقبال نوة قاسم.. طوارئ وتطهير للشنايش

أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، حالة الطوارئ القصوى وذلك لاستقبال نوة قاسم حيث من المتوقع أن تهطل الأمطار على المحافظة خلال ساعات وتبدأ في شدتها في الساعات الأولى من صباح غدًا الأحد.

نوة قاسم في الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية اليوم السبت، إنه تم رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع نشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة حيث تصل سرعة الرياح من «25-30 كم / ساعة» والبحر يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 - 2.5 متر مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة مساء اليوم.

طقس الإسكندرية غدًا الأحد

وأضاف «نافع»، في بيان، أنه من المتوقع غداً الأحد، وجود نشاط للرياح مثيرة للأتربة حيث تصل سرعتها «45 - 55 متر/ ساعة» وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية والبحر يكون مضطربا جداً وارتفاع الموج 2.5 - 3.5 متر ويصاحب ذلك أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

كيف استعدت الإسكندرية لـ«نوة قاسم»

وأكد أنه سيتم رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع مع متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

نوة قاسم في الإسكندرية

وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.