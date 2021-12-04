توجيه جديد من «الصحة» لمواجهة متحور أوميكرون

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وجَّه بأهمية التوسعات في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية للوصول إلى المستهدف من تطعيم المواطنين بهدف تعزيز المناعة ومواجهة فيروس كورونا والمتحورات الجديدة له، وعلى رأسها متحور أوميكرون.

الوزارة تسعى لاستقرار المنحنى الوبائي

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك توجيها آخر بأهمية التوسع في تحليل التسلل الجيني داخل كل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية بهدف تتبع السلالات الجديدة واكتشافها، لافتا إلى أن هذا الإجراء هو وقائي الهدف منه معرفة سلالات كورونا في مصر والحفاظ على المنحنى الوبائي واستقراره.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن تطعيم طلاب المدارس من سن 12 عاما سيكون بلقاح فايزر، وفي الوحدات الصحية أو مراكز تلقي لقاح كورونا، ولن يتم التطعيم في المدارس نظرا لطبيعة اللقاح وحفظه داخل ثلاجات معينة بسبب درجة الحرارة الخاصة بحفظه، مناشدا المواطنين بأهمية أخذ اللقاح للأطفال وهو ليس إجباريا ولكنه حماية لهم.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأكدت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية هي السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا.