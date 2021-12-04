الصحة: متحور دلتا أسرع انتشارا من أوميكرون.. و90% من الإصابات به

كشف مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن متحور أكثر انتشارًا من فيروس أوميكرون، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن متحور متحور «دلتا» هو الأخطر من حيث سرعة انتشاره ليس فقط على مستوى مصر وإنما على مستوى العالم، لافتا الى أنه من المبكر جدا أن نحكم على متحور كورونا الجديد «أوميكرون» بأنه الأشد عدوى أو بقلة فعالية اللقاحات امامه ولكن سيتم الإجابة عن كافة هذه التساؤلات بنهاية العام الجاري.

متحور دلتا الأسرع حتى الآن.. ونستهدف تعزيز مناعة الفئات الأكثر عرضة للإصابة

وتابع المصدر أن متحور «دلتا» حتى الآن هو الأسرع في الانتشار، وهو المسيطر على العالم، لافتًا إلى أن 90 من مصابي فيروس كورونا في مصر من متحور «دلتا» ويجب على المواطنين مساعدة الدولة في عملية التطعيم بلقاح كورونا وعلى المواطنين المحدد لهم أخذ جرعة تعزيزية ضرورة الحصول عليها والتسجيل، مشيرا الى أن هذه الفئات هي الكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ويقدر عددهم بنحو 4 ملايين مواطن.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، هي أفضل وأنجح الطرق في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن اللقاح الأداة الرئيسية للنجاة من الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا.

حتى الآن لا توجد أي وفاة بمتحور أوميكرون

وأوضح المصدر أن البيانات الواردة من منظمة الصحة العالمية أكدت انه حتى هذه اللحظة لم ينتج أي حالة وفاة من فيروس أوميكرون الجديد، لذلك لا داعي لحالة الفزع والخوفـ وما علينا سوى الالتزام وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل كافة مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية وفقًا لآخر مستجدات الفيروس الرسمية.