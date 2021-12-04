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«سيسيه» يشارك في مران الزمالك استعدادًا للمقاولون العرب

كتب:

حسام عادل
07:39 م | السبت 04 ديسمبر 2021
سيسيه

سيسيه

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه بـ«تقسيمة» قوية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خلال مران اليوم السبت.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في وسط الملعب، شهدت حماسًا من جميع اللاعبين، وشهدت التقسيمة مشاركة الإيفواري رزاق سيسيه.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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