ماكرون: جولتي الخليجية مفيدة ومبادرة مع السعودية لحل الأزمة مع لبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت وذلك خلال زيارته للسعودية اليوم.

وأضاف ماكرون، قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية، إنّ «السعودية وفرنسا تريدان الانخراط بشكل كامل» من أجل «إعادة تواصل العلاقة» بين الرياض وبيروت في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.

وكتب كذلك في تغريدة على تويتر: «مع المملكة العربية السعودية، قطعنا التزامات تجاه لبنان: العمل معًا، ودعم الإصلاحات، وتمكين البلد من الخروج من الأزمة والحفاظ على سيادته».

مبادرة فرنسية لحل الأزمة بين السعودية ولبنان

وأعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته بعدما أثارت تعليقاته بشأن اليمن خلافا مع دول الخليج.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي السبت أن الاتصال الذي أجراه مع الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي «خطوة مهمة» باتجاه عودة العلاقات اللبنانية السعودية.

وكتب ميقاتي في تغريدة أن الاتصال، الذي أعلنه ماكرون خلال زيارة لجدة، «بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية».

وأكد التزام حكومته بتعهداتها «بالإصلاح» وشكر المسؤولين «لحرصهما على ديمومة الصداقة تجاه لبنان»، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وبحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة وآفاق التعاون، ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

بن سلمان وماكرون بحثا مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل إلى جدة، اليوم السبت.

وقال الرئيس ماكرون من جدة إنه «لا يمكن معالجة ملف إيران النووي دون معالجة ملف استقرار المنطقة.. اقترحنا إشراك حلفائنا ومنهم السعودية في محادثات إقليمية»، وفقا لقناة «العربية».

وأضاف: «بحثت خلال جولتي في السعودية والإمارات وقطر استقرار المنطقة والطاقة».

وتابع قائلا: «جولتي الخليجية كانت مفيدة وبحثت خلالها العديد من الملفات».