السعودية تعتمد الجرعة الثالثة شرطا لـ«حالة محصن» بدءا من فبراير

قررت المملكة العربية اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة شرطًا لاستمرار ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا» الإلكتروني، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك للفئات العمرية 18 عاما فأكثر، بداية من تاريخ 29 جمادى الآخرة 1443 الموافق الأول من فبراير 2022 .

حالة "محصن" شرط لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية بشأن أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات (كوفيد-19) لتعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع، والسيطرة على تفشيات الفيروس، خاصةً سلالاته المتحورة، ولما أثبتته الدراسات من مأمونية الجرعات التنشيطية وفاعليتها وأهميتها، نظرًا لوجود فرص تراجع لمستويات الأجسام المضادة في الدم، بعد مضي 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مما يدعو إلى ضرورة التأكيد على من مضى 6 أشهر فأكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، بالمسارعة إلى تلقي الجرعة التنشيطية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

نشاطات يمنع دخولها دون حالة "محصن"

كما صرح المصدر بأنه اعتبارًا من التاريخ المذكور آنفًا؛ سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) شرطا للآتي:-

- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي.

- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية او اجتماعية أو ترفيهية.

- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

على أن يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا».