ماكرون يصل السعودية للقاء بن سلمان.. لبنان وإيران على جدول الأعمال

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صباح اليوم، السبت، إلى السعودية لإجراء محادثات مباشرة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد زيارة ناجحة للإمارات تمّ الإعلان خلالها عن صفقة عسكرية غير مسبوقة تتضمن بيع 80 طائرة رافال للإمارات.

وفد أعمال فرنسي من 100 شركة يشارك في المحادثات

ومن المقرر أنَّ يشارك في المحادثات وفد أعمال فرنسي يضم حوالي 100 شركة، من بينها: «توتال إنرجيز، وإي.دي.إف، وتاليس، وفيفندي»، في منتدى استثماري.

وكان ماكرون قد أكّد خلال حديث للصحفيين في دبي، أنَّ الأزمات المتعددة التي تواجهها المنطقة لا يمكن معالجتها بتجاهل المملكة.

وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، أنَّ ماكرون يعتبر السعودية مهمة للمساعدة في إبرام اتفاق سلام يشمل المنطقة مع إيران، كما ينظر إليها باعتبارها حليفًا في المعركة ضد المتشددين الإسلاميين من الشرق الأوسط وحتى غرب إفريقيا، وحصنًا في مواجهة الإخوان الإرهابيين.

وأشارت «رويترز»، إلى أنَّه من المتوقع أن يبحث الزعيمان مسائل إقليمية، منها القضية النووية الإيرانية، وكذلك لبنان، حيث أخفق ماكرون حتى الآن في إقناع دول الخليج العربية، التي يساورها القلق من نفوذ حزب الله، في الدخول بحوار لمحاولة إيجاد حل.

3 أولويات لماكرون في زيارته الخليجية للسعودية والإمارات وقطر

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونـ قد أكّد في مستهل جولته الخليجية الإمارات وقطر والسعودية أن جزءا من أمن فرنسا موجود في الشرق الأوسط، ما يستدعي العمل على حل الأزمات التي تولد عدم الاستقرار والإرهاب.

وكتب ماكرون عبر «تويتر»، أمس الجمعة: «جزء من أمننا موجود في الشرق الأوسط، ولذلك نعمل على حل الأزمات التي تولد عدم الاستقرار والإرهاب والمعاناة، علينا الاستمرار وتعميق وتوضيح ما يجب أن يكون، والتحدث إلى جميع من يمكنه المساهمة في التوصل لحل».

وتابع الرئيس الفرنسي: «الاستقرار الإقليمي، ومكافحة التطرف، والترويج لجاذبية فرنسا - هذه 3 أولويات أحملها إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية».