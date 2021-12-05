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محمود مسلم

حظك اليوم برج القوس الأحد 5-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:18 ص | الأحد 05 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يعرف عن مولود برج القوس شخصيته النارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب، ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزلك الثاني، وعليك مضاعفة حذرك تجنبا للأخطاء وللخسارة إذا أردت أن تصل لما تريد.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا 

ينصحك الفلك بأن تتأنى اليوم في خطواتك وردود أفعالك، ولا تثر غيرة الآخرين منك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

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