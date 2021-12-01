حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يحب المغامرة دون الالتفات للخوف من العقبات، كما يغلب على أصحاب هذا البرج الخجل وروح الطفولة كما تميل المرأة من برج القوس إلى الشخص الذي يشاركها الضحك والسعادة.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

الشمس وعطارد في برجك يساعدانك على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الزملاء والأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقات مفيدة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.