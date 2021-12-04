حظك اليوم السبت 4-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثيرون على متابعة طالع الأبراج يوميا، التي تنقسم إلى ترابية ومائية وهوائية ونارية، وتؤثر حركة الكواكب حول الشمس على طاقة كل برج، وتتحدد الصفات الخاصة بكل شخص حسب البرج ونوعه، وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 4-12-2021 على الصعيد المهني

كسوف الشمس الكلي في منزل الحظ يساعدك على تحقيق أرباح ويدفعك لاكتشاف العالم وتجتهد من أجل المعرفة.

حظك اليوم برج الحمل 4-12-2021 على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر استعدادا للتعاطف مع من حولك وترغب اليوم في إشاعة جو من الانسجام والتوافق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 4-12-2021 على الصعيد المهني

كسوف الشمس الكلي بمنزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للتخطيط ولمناقشة أمور مالية أو استثمارية.. تنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.

حظك اليوم برج الثور 4-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وتتحسن مزاجيا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-12-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تدرس جيدا خطواتك وانتبه لحقوقك خاصة إذا كنت مقدما على شراكة.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه اليوم لمشاعر شريك حياتك ولا تسخر منها.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 4 -12-2021 على الصعيد المهني

كسوف الشمس الكلي في منزلك السادس يدفعك للاهتمام بواجباتك، واليوم تبدو مرنا ونشيطا وتقوم بتنظيم أفكارك.

حظك اليوم برج السرطان 4-12-2021 على الصعيد العاطفي

قد تبالغ في طلب الاهتمام بك، وقد يضع ذلك إجهادا على من تحب أو على شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 4-12-2021 على الصعيد المهني

كسوف الشمس الكلي في وضع داعم يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة، ويمدك بأفكار مبهرة وقد تتبنى اتجاها جديدا.

حظك اليوم برج الأسد 4-12-2021 على الصعيد العاطفي

الكواكب مجتمعة بمنزل الحب ويمنحك ذلك إشعاعا ودفئا، وتستطيع أن تكون محركا لكل ما يدور حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 4-12-2021 على الصعيد المهني

كسوف الشمس الكلي معاكس ويضع عليك عبئا.. لا تتمرد على القيام بواجبك، ومع ذلك خصّص وقتا لنفسك تتخفف فيه من المسئوليات.

حظك اليوم برج العذراء 4-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تحافظ على اتزانك النفسي مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 4-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم تساعدك يقظتك على التوسع في مجالك، وتستطيع أن تتخذ قرارات حكيمة.

حظك اليوم برج الميزان 4-12-2021 على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس الكلي في منزل العلاقات يجعلك تكشف عن شخصية جذابة وتوطد علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 4-12-2021 على الصعيد المهني

كسوف الشمس الكلي في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تخطط بروية قبل أن تتحرك.. راجع جيدا خطواتك وحدّد أولوياتك وإمكانياتك قبل أي قرار.

حظك اليوم برج العقرب 4-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ داعمان ويمنحانك حضورا ويقظة وسرعة بديهة، ويعدانك بلقاءات موفقة مع الأحباب أو مع أناس مخلصين وتفيدك معرفتهم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 4-12-2021 على الصعيد المهني

عطارد في برجك يمنحك قدرة على التأثير فيمن حولك، ويؤخذ رأيك في الاعتبار وتحصل على دعم المخلصين، فقط لا تتكلم عن خططك.

حظك اليوم برج القوس 4-12-2021 على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس الكلي في برجك يدعمك وقد يدفعك لإثارة الجنس الآخر وتبدو مغامرا في الحب ومبهرا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 4-12-2021 على الصعيد المهني

كسوف الشمس الكلي في منزلك الثاني عشر.. تجنب اليوم الزهو والأضواء ولا تعلن أفكارك وخططك.

حظك اليوم برج الجدي 4-12-2021 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم لمراجعة نفسك وخبراتك، وتتعلم من تجاربك الماضية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 4-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. كسوف الشمس الكلي في منزل المشروعات يدعمك وتستطيع أن تجد حلا مهما واجهت من مشاكل.

حظك اليوم برج الدلو 4-12-2021 على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصحاب.. لا ترفض اليوم دعوة الأصدقاء ونصائح المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 4-12-2021 على الصعيد المهني

كسوف الشمس الكلي في وضع معاكس.. احذر المكائد واهتم بحماية نفسك وتجنّب المخاطر.

حظك اليوم برج الحوت 4-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تكون تحت ضغط عصبي.. حاول ألا تفقد أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.