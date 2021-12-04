حظك اليوم برج القوس السبت 4-12-2021 مهنيا وعاطفيا

تعتمد شخصيات برج القوس على الإرادة القوية، كما أنه مغامر جدا، يحب السفر والاستكشاف منفردا، كما يحب أيضا استكشاف الأعمال الداخلية لعقولهم، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 4-12-2021 على الصعيد المهني

عطارد في برجك يمنحك قدرة على التأثير فيمن حولك، ويؤخذ رأيك في الاعتبار وتحصل على دعم المخلصين، فقط لا تتكلم عن خططك.

حظك اليوم برج القوس 4-12-2021 على الصعيد العاطفي

كسوف الشمس الكلي في برجك يدعمك وقد يدفعك لإثارة الجنس الآخر وتبدو مغامرا في الحب ومبهرا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.