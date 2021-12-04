مدير معبد الكرنك: زيادة أعداد السائحين الزائرين بعد افتتاح طريق الكباش

قال الطيب غريب، مدير معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، إن المعبد شهد اليوم إقبالًا كبيرًا من جانب السياح الأجانب والزوار المصريين، إذ بلغ عدد الزائرين للمعبد اليوم 4 آلاف زائر.

وأوضح أن جنسيات الزائرين تنوعت ما بين أوكراني، وروسي، وأمريكي، وألماني، وإسباني، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية أبرزها تونس وبعض العرب المقيمين في إسبانيا وفرنسا، وزائرين مصريين متوافدين على المعبد، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أنا والمسؤول»، مع الإعلامي رمضان حبيب، والذي يُعرض على قناة «الحدث اليوم».

عدد السياح الوافدين لزيارة المعبد تتزايد بقوة بعد افتتاح طريق الكباش

وأضاف «غريب»، أن أعداد السياح الوافدين لزيارة المعبد تتزايد بقوة بعد افتتاح الدولة لطريق الكباش من جانب، ومن جانب آخر دخول فصل الشتاء والذي تشهد فيه الأقصر انتعاشة سياحية كبيرة.

وأشار إلى أن المعبد يشهد زيارات بكثافة في الفترة الليلية لانخفاض درجات الحرارة فيها أكثر من الفترة النهارية، والكثير من الجنسيات بدأت العودة مجددًا إلى المحافظة مع بدء عودة رحلات الطيران المباشر بين الأقصر ومدن أوروبية عدة، خاصة مع إيجاد الكثير من اللقاحات التي تُبشر بنهاية فيروس كورونا وتعود الحياة مجددًا لطبيعتها.

معبد الكرنك يشهد حالة من الإقبال السياحي الكبيرة بأعداد غفيرة

وأوضح مدير معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، أن منطقة معبد الكرنك، أصبحت تشهد دائمًا حالة من الإقبال السياحي الكبيرة بأعداد غفيرة من الأفواج السياحية من حول العالم، إذ تشهد المعالم الآثرية والمعابد الفرعونية بمحافظة الأقصر، إقبالا سياحيا كبيرا من حول العالم للأفواج السياحية التي تستمع بدفء الطقس في عاصمة الحضارة المصرية القديمة، وذلك بعد النجاح الكبير لحفل طريق الكباش الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي.