إحدى مرممات معبد الكرنك: رممنا 12 عمودا في 3 أشهر بدلا من سنة

أكدت مروة حسن، إحدى المرممات للأعمدة في مجمع معابد الكرنك، على سعادته بالاحتفالية الضخمة التي شهدتها مديمة الأقصر، بافتتاح طريق الكباش، مشيرة إلى أن أعمال الترميم استمرت لأكثر من 3 أشهر، لترميم 12 عمودا بالمتحف.

جهود كبيرة لإنجاز الترميمات

وقالت «حسن» خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، وحسام حداد، إن هناك جهود كبيرة تمت لإنجاز عمليات الترميم في هذا التوقيت، حيث جرى توثيق عمليات الترميم للأعمدة، وتم إزالة كل عوامل التلف، والاستعانة بالمواد غير الضارة بالأثر، بداية من التنظيف الميكانيكي والفرش، بالإضافة للتنظيف الكيميائي في بعض التفاصيل المعقدة.

الألوان الأصلية أبهرت العالم

وأضافت إحدى المرممات للأعمدة في معبد الكرنك، أن هذه الأعمال كانت من المفترض أن تستغرق وقتا يفوق العام، مشددة على أن الألوان الأصلية التي عادت إلى الظهور بسبب هذه الأعمال أبهرت العالم.

استخدام الأكاسيد لتلوين المعابد

ولفتت أن المصريين القدماء كانوا يستخدمون الأكاسيد لتلوين الرسومات على المعابد، مؤكدة: «الألوان التي ظهرت مصرية قديمة، ولسنا نحن من نلون، لكننا نعمل على إظهار اللون القديم فقط، وأزلنا مظاهر التلف التي تسببت فيها عوامل التعرية بتقنية تتفق مع المواثيق الدولية عن طريق استخدام مواد غير ضارة بالأثر، وحاولنا التوصل إلى التقنية التي استخدها المصريون القدماء بأسس علمية مثل تجميع الأجزاء المنفصلة واستكمال الأجزاء التي قد تسقط».