بعد طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى.. أزمات الشقيقين مع زوجاتهما عرض مستمر

تصدرت أزمة مصطفى فهمي وفاتن موسى مواقع البحث، بعد انفصالهما، حيث فاجأ الأول الأخيرة بطلاقها دون علمها، التي لم تكن الزوجة الأولى له، ويعرف عن الأشقاء حسين فهمي وشقيقه، أنهما تزوجا عدة مرات، وكانت بداية زواجهما بالأجنبيات، ومن ثم الفنانات، وانتهت بزوجات عربيات، ولكنها كانت تنتهي بأزمات وقضايا وخلافات، حيث تزوج حسين 6 مرات ومصطفى 3 مرات.

أزمة مصطفى فهمي وفاتن موسى

تصاعدت الأمور بين مصطفى فهمي و فاتن موسى، حيث أكدت الأخيرة، أن النيابة العامة قررت استدعاء مصطفى فهمي للمثول أمامها غداً الأحد لسماع أقواله في التهم المنسوبة إليه.

وعلقت فاتن موسى، على بيان مصطفى فهمي الأخير، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»،قائلة: «ردًّا على بيان طليقي الأخير منذ قليل، مصطفى فهمي مطلوب في جلسة تحقيق يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر في واقعة احتباسي باستعمال أفراد لا أعرفها واستعمال حارسي العقار في تخويفي وترويعي وأكتفي بهذا القدر».

بيان الأزمة بين مصطفى فهمي وفاتن موسى

وكان من أهم ما تداول في بيان مصطفى فهمي الموجه لزوجته فاتن موسى، قائلا: تدعي أني أخذت ملابسها وأحذيتها فعلى الجميع أن يعلم أني تزوجتها ولديها شنطة ملابس واحدة، وطلقتها وهي تملك 18 شنطة ملابس، إلى جانب مقتنيات خاصة اشتريتها لها، فضلا عن سيارة جديدة كتبتها باسمها بمبلغ 400 ألف جنيه، ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخر صداق».

وكان أبرز ما تفاقم الأزمة بين مصطفى فهمي وفاتن موسى، هو الجانب المالي، حيث إنه أشار في البيان أيضا لذلك، موضحا: «أنه عرض عليها كل هذه المبالغ، والمقتنيات عرضًا قانونيًا وقد استلم إنذار العرض، وعلمت به علم اليقين، لكنها لا تريد مستحقاتها القانونية فقط لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابه»، وذلك وفقا للبيان.

وساءت العلاقة بين مصطفى فهمي وفاتن موسى، حينما قال الأول، في بيانه، إن زوجته طالبته بما يفوق قدرته، قائلا: «حيث طلبت مني شراء شقة لها في بيروت بمنطقة تسمى «الروشة» قيمتها 3 ملايين دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهرة بمبلغ 12 مليون جنيه، كما طلبت شراء شاليه في الساحل باسمها لا تقل قيمته عن 6 ملايين جنيه، وشاليه في منطقة العين السخنه قيمته عن 4 ملايين جنيه».

تفاصيل زواج حسين فهمي من طليقته السعودية

انتهى زواج مصطفى فهمي وفاتن موسى اللبنانية، بعد زواج دام لـ 6 أعوام، وانتهت برفع القضايا، واللجوء للمحاكم، وهو ما يتشابه، مع أزمة شقيقه حسين فهمي مع زوجته السعودية سيدة الأعمال رنا القصيبي، التي دام زواجهما لـ 3 أعوام.

بينما كانت أزمة رنا القصيبي، مع حسين فهمي مختلفة قليلا، حيث رفعت الأولى قضية خلع على الأخير، واستمرت الأزمة 7 أشهر، لتظهر «القصيبي» أمام الحكمة، وتؤكد أنها لا ترغب في استمرار الحياة بينهما، ورافضة كل محاولات الصلح بينهما، ووقع الطلاق نهائيا.

الزوجة الأولى لحسين ومصطفى فهمي.. أمريكية وإيطالية

وتزوجا الأشقاء أيضا بأول زيجاتهما خارج مصر، فقد تزوج مصطفى فهمي من إيطاليا، تدعى أرينا وأنجب منها عمر ودينا، واستمر الزواج لـ 21 عاما.

بينما تزوج حسين فهمي، من نائلة محمود التي ظهرت معه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنسخته الـ 43، الذي بدأ منذ 26 نوفمبر وينتهي غدا الموافق 5 ديسمبر 2021، وتعرف عليها أثناء دراسته الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجب منها نيرة ومحمود.

الشقيقان يتزوجان من الوسط الفني.. رانيا فريد وميرفت أمين

تزوجا حسين فهمي ومصطفى من الوسط الفني، وكانت الزوجة الثانية لكل منهما أيضا، فقد تزوج حسين فهمي مرتين من الوسط الفني، أحدهما حب عمره ميرفت أمين، عام 1974 واستمرت لمدة 12 عاما، وأنجب منها منة، بينما الزوجة الثانية كانت لقاء سويدان، وتعد الزيجة الخامسة له، ودام الزواج لمدة 5 أعوام.

بينما تزوج مصطفى فهمي، من رانيا فريد شوقي عام 2007، ولم يتم التوافق بينهما وتم الطلاق في هدوء تام عام 2012.

كما تزوج حسين فهمي مرتين أخريتين، أحدهما هالة فتحي خبيرة الكمبيوتر الشهيرة، حينما كان يترأس مهرجان القاهرة السينمائي، وتم الطلاق في هدوء تام.

وأخرى، كانت تدعى نينا، وكانت ابنة سفير، وبسبب وضع والدها الدبلوماسي، كان لا يتم الفصح أي معلومات عن علاقتهما الشخصية.