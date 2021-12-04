رئيس مجلس النواب يرد على انتقادات «أوروبا» لمصر بسبب أحكام الإعدام

قال المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن تطبيق عقوبة الإعدام في مصر يصاحبه العديد من الضمانات، على رأسها استقلال القضاء، مؤكدًا أن ما قام به الاتحاد الأوروبي من اتخاذ موقف هجومي ضد أحكام القضاء المصري لم يكن صحيح.

وأوضح رئيس مجلس النواب، خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن الاتحاد الأوروبي لم يتحدث بشكل إيجابي بعد تخفيف محكمة النقض لأحكام الإعدام.

أحكام الإعدام محددة في القانون وهى قليلة جدا

وأضاف «الجبالي»، أن أحكام الإعدام محددة في القانون، وهي قليلة جدا لتحقيق الردع العام في المجتمع، ويجب على الأوروبيين النظر بعين الاعتبار إلى المجنى عليهم بسبب جرائم الإرهابيين، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له، كما أن الإرهاب لا يفرق بين مسلمين ومسيحيين، وهو ظاهرة عالمية يجب مواجهتها بقوة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مصر ألغت حالة الطوارئ بقرار شجاع من الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الدولة أطلقت استراتيجية حقوق الإنسان، فضلًا عن إطلاقها العديد من المبادرات كان أهمها «حياة كريمة».

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن مصر حرصت على إنشاء أكبر دور رعاية بوادي النطرون، لتأهيل من صدر ضده حكم جنائي.