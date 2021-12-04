وزيرة الثقافة تدشن مركزا لتنمية المواهب بغرب أسوان

دشنت الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، مركزا لتنمية المواهب في مكتبة حي السلام بوادي العلاقي، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

اكتشاف ودعم الواعدين

وأكدت عبد الدايم، أن مصر تزخر بالنابغين في كافة المجالات، مشيرة إلى أن امتداد منظومة مراكز تنمية المواهب إلى جنوب مصر، يأتي ضمن استراتيجية اكتشاف ودعم الواعدين، لافتة إلى أن تدشين المركز يأتي تجسيدا لمبدأ العدالة الثقافية، موضحة أن برامج التدريب التي تم إعدادها تهدف إلى صقل مهاراتهم على أيدي متخصصين، ودعت المواهب من أبناء أسوان إلى الالتحاق به للتعبير عن أنفسهم وتحقيق طموحاتهم.

افتتاح مراكز تنمية المواهب

ومن جانبه، أوضح عطوة، أنه تم افتتاح عدد من مراكز تنمية المواهب في مختلف المواقع التابعة لهيئة قصور الثقافة، وآخرها بيت ثقافة تمى الأمديد بالدقهلية.

وأضاف أن المركز يقدم دورات تدريبية في مجالات «الموسيقى عزف - غناء، الفنون التشكيلية، التعبير الحركي، الباليه والفنون الشعبية»، وغيرها.