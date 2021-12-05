فتاة أشهر إعلان بالتسعينات تظهر بعد اختفاء ربع قرن.. جدتها من الوسط الفني

خطفت الأنظار منذ إطلالتها على الشاشة الفضية في إعلان «جيرسي» بالتسعينيات، والذي مضى عليه أكثر من 25 عاما، إلا أنه مازالت صورتها عالقة في أذهان المعاصرين للإعلان ذلك الوقت، وخلال السطور التالية سوف نعرض لكم عن سبب اختفائها من الساحة الفنية، ومن هي جدتها، فضلا عن كواليس لم يعرفها أحد عن انضمامها لمسلسل «ليالي الحلمية».

من هي «فتاة جيرسي»

فتاة إعلان جيرسي، تدعى «سحر حسانين»، جمالها كان أكبر سبب لطلبها بمجال الإعلانات، فكانت فتاة تملك ملامح أجنبية، ذات عيون زرقاء، وبشرة بيضاء وشعر ملون، فخطفت العيون منذ ظهورها.

سحر حسانين، كانت مثل كل فتاة جميلة في ذلك الوقت، تمتلك نفس الجمال والقبول وخفة الروح، لذا عرض عليها الانضمام للمجال الفني، بعد أن قامت بعدة إعلانات تجارية بعد نجاحها في «جيرسي».

وكان أكبر العروض الفنية التي قدمت لـ «فتاة جيرسي»، أو سحر حسانين، هو دور البطولة في مسلسل «ليالي الحلمية»، حيث عرض عليها دور آثار الحكيم بالمسلسل، ولكن بسبب زواجها تركت الفن ولم تكمل الاتفاق، وفقا لما صرحت به لـ «الوطن».

كان الزواج هو السبب الرئيسي في ابتعاد «فتاة جيرسي»، عن الأضواء، فقد اختارت أن تدخل قفص الزوجية، تاركة كل آمالها نحو الشهرة والنجومية.

جدة سحر حسانين فنانة مشهورة

وعن جدة سحر حسانين، فهي أيضا سيدة أستطاعت ان تعلق في الأذهان، برغم مشاركتها النادرة في الوسط الفني وهي السيدة بثينة عبد النبي.

بثينة عبدالنبي شاركت بمشهدين في مسرحية «ريا وسكينة» وخطفت الأنظار بخفة روحها أيضا، وتشتهر بجملها المعروفة «نفر نفر» وآخر: «جوزي بيشتغل في الملوخية»، و«فرشة كده وفرشة كده».

وتوفت السيدة بثينة عبدالنبي، إثر إصابتها بالسرطان، أثناء قيامها بمسرحية «الواد سيد الشغال»، ودعمها الفنان عادل إمام، في أن تحصل عائلتها على حقوقها كاملة من النقابة، وفقا لتصريحات حفيدتها سحر حسانين لـ «الوطن».

وعن سبب حب سحر حسانين وانضمامها للوسط الفني، قالت إنه كان الذهاب مع جدتها بثينة عبدالنبي هو العامل الأكبر حيث كان يراها المنتجون والمخرجون، ويجدون أنها تمتلك جمالا وقبولا وخفة روح، بجانب تشجيع فكري رستم المونتاج الشهير، خال والدتها لها، وعمها المخرج محمود حسانين، فكانت لعائلتها الفنية، يد في انضمامها للوسط الفني.