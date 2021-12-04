«الأهلي المصري» شريك استراتيجي للخدمات البنكية والمدفوعات الإلكترونية بمنطقة الأهرامات

وقَّع البنك الأهلى المصرى مع شركة أوراسكوم بيراميدز، المسئولة عن إدارة وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، بروتوكول تقديم الخدمات البنكية بأنواعها، وذلك فى إطار رعايته لتطوير منطقة الأهرامات، حيث يعد البنك شريكاً أساسياً فى عملية التطوير.

حضر التوقيع، الذى تم بمنطقة هضبة الأهرامات، هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ونجيب ساويرس، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ويحيى أبوالفتوح وداليا الباز، نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، والمهندس هشام جاد الله، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز، وأعضاء مجلس إدارة وقيادات البنك الأهلى المصرى.

وأكد هشام عكاشة أن البنك الأهلى المصرى داعم دائم للحركة الثقافية فى مصر، خاصة فيما يتعلق بآثار مصر، التى تعد الأقدم والأهم فى توثيق التاريخ الإنسانى فى العالم.

وأشار «عكاشة» إلى أنه سبق للبنك الأهلى خلال عام 2012 رعاية جانب من الدراسات العلمية الموجهة لفحص عدد من المومياوات الفرعونية لدراسة أمراض القلب فى مصر القديمة، والتى ساهمت بالفعل فى الكشف عن مزيد من أسرار المصرى القديم، ونُشرت نتائجها فى عدد من الإصدارات العالمية المتخصصة فى الطب والعلوم الإنسانية والتاريخية، إضافة إلى المساهمة عام 2014 فى دعم مركز الترميم بالمتحف المصرى الكبير، وهو ما وضع اسم البنك كمساهم رئيسى فى مشروع ضخم للحفاظ على تراث وحضارة مصر.

وأعرب عن اعتزازه برعاية عدد من المشروعات لتطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية؛ منها معابد الكرنك بالأقصر وأبوسمبل وفيلة بأسوان، بالإضافة إلى رعاية الإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية التى تتم لأول مرة للعديد من المقابر والمومياوات الفرعونية التى توثق التاريخ الإنسانى فى العالم.

وأكد أن رعاية البنك الأهلى المصرى لمنطقة الأهرامات تتزامن مع الجهود المبذولة من قبَل الدولة للتطوير والارتقاء بتلك المنطقة لإظهارها بالشكل اللائق، كونها أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونيسكو، وهو ما يأتى امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلى المصرى ووزارة السياحة والآثار، التى تستهدف الحفاظ على التراث الثقافى والمواقع الأثرية واستعادتها لرونقها.

هشام عكاشة: البنك الأهلي يسعى لتطوير منطقة الأهرامات لتصبح مزاراً سياحياً بمستوى راقٍ

وأضاف أن البنك الأهلى المصرى يسعى من خلال الشراكة الاستراتيجية مع شركة أوراسكوم بيراميدز إلى تطوير ورفع كفاءة منطقة الأهرامات لتصبح مزاراً على مستوى راقٍ، مع تزويدها بالخدمات البنكية التى تحقق نظم مدفوعات إلكترونية مستحدثة لضمان أفضل تجربة يتمتع بها جميع الزائرين سواء المصريين أو الأجانب فى إطار يحافظ على الطابع الأثرى والتاريخى الفريد للمنطقة.

من جانبه، قال نجيب ساويرس إن تلك الشراكة بين الجهتين لها آثار إيجابية ملموسة تظهر فى رعاية منطقة الأهرامات، حيث أعدت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات مخططاً، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لتطوير منطقة الزيارة لتشمل العديد من الخدمات للزائرين، ومنها تشغيل ساحات انتظار للسيارات والحافلات السياحية وتوفير وتشغيل أوتوبيسات كهربائية لنقل الزائرين لمناطق الزيارة داخل هضبة الأهرامات، مع إنشاء مجمع للمطاعم ومظلات بالأماكن المكشوفة ومناطق للأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل مبنى للزوار ومحطات للأوتوبيس الكهربائى ومنشآت صغيرة لبيع الهدايا والتذكارات، وهى الخدمات التى ستلقى بظلالها على جذب المزيد من الزائرين للأهرامات.

وأكد يحيى أبوالفتوح حرص البنك الأهلى المصرى على دعم العلاقة مع مجموعة شركات أوراسكوم من خلال التعاون الدائم والبناء، حيث سبق للبنك الأهلى المصرى تمويل شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتمويل مشروع تطوير ورفع كفاءة عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، عبر الاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا فى الإدارة والتشغيل لجذب الزوار وتطوير المنطقة المحيطة، مدعومة بخطط الدولة للارتقاء بالمزارات السياحية، حيث إنها محط أنظار العالم، مضيفاً أنه ستتم إتاحة العديد من الخدمات المصرفية داخل منطقة الأهرامات من خلال توفير ماكينات الصراف الآلى ومنافذ تغيير عملة وماكينات POS بالأماكن والمحلات الموجودة بمنطقة هضبة الأهرامات، وكذا إمكانية الدفع عن طريق استخدام الـQR كود، وخدمة سداد قيمة التذاكر عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تخصيص مكان لكبار عملاء البنك الأهلى المصرى بالمنطقة.

وأشارت داليا الباز إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتى فى إطار اهتمام البنك بقطاع السياحة فى مصر سواء بمنح التمويل اللازم أو مساندة القطاع فى إطار مبادرات البنك المركزى المصرى لعمليات التطوير، أو برعاية المناطق الأثرية وتقديم الخدمات البنكية بها، كونها من أهم القطاعات الاقتصادية توظيفاً ودخلاً لأهل مصر وامتداداً لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تقديم الدعم للارتقاء وتطوير المزارات السياحية، حيث يتيح مشاركة العالم فى حضارتنا وتنمية الوعى بالسياحة وهويتها المصرية لدى الشباب والأجيال القادمة.

وأضاف المهندس هشام جاد الله أن تلك الرعاية تأتى ضمن الخطة الموضوعة من جانب الشركة لجعل منطقة هضبة أهرامات الجيزة منطقة مؤهلة ومتوافر بها جميع الخدمات التى يحتاج إليها الزائرون من المصريين والأجانب لجعلها تجربة أكثر إمتاعاً ويسراً، مع استهداف الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية طبقاً لمعايير الجودة العالمية وبشكل يليق بهيبة وعظمة أهرامات الجيزة.