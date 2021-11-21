محافظة الجيزة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدا.. «بحسب حالة الطقس»

كشف مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، حقيقة تعطيل الدراسة غدا الاثنين، في المدارس، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة في الآونة الأخيرة، قائلًا: «قرار تعليق الدراسة غدًا يتوقف على حالة الطقس».

التواجد الميداني للتأكد من انتظام رفع مياه الأمطار

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن قرار تعليق الدراسة بيد المحافظ، موضحا أن اللواء احمد راشد محافظ الجيزة وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركه المياه وهيئة النظافة منذ اللحظة الأولى لهطول الأمطار بضرورة التواجد الميداني في الشارع.

وتابع المصدر، وشدد المحافظ على والتأكد من انتظام رفع مياه الأمطار لعدم تأثيرها على الحركة المرورية مع التعامل الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية مع أي أعطال في كافة المرافق مع مراجعة دورية لأعمدة والكابلات الكهربائية وبالوعات الصرف حفاظا على السلامة العامة.

سحب تجمعات المياه من خلال سيارات شركة الصرف الصحي

وأشارت محافظة الجيزة في بيان لها إلى أن أجهزة حي العمرانية قامت منذ هطول الأمطار مساء امس حتى صباح اليوم في سحب تجمعات المياه من خلال سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عند منازل الكباري وشوارع ترسا وخاتم المرسلين ومستشفى الصدر والشعب.

شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية دون معوقات

وأفادت محافظة الجيزة في بيانها بأنه جرى شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية دون معوقات بمناطق «سفنكس - أحمد عرابي - محور 26 يوليو - الطريق الدائري - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الرماية - طريق الفيوم - محيط حدائق الأهرام».

تنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسحب تجمعات الأمطار

فيما تابعت غرفة عمليات محافظة الجيزة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار، حيث شهدت محافظة الجيزة سقوط أمطار متوسطة، بمناطق «بين السرايات وشارع السودان والصف وشارع ربيع الجيزي وكورنيش النيل، والعمرانية والهرم وفيصل، ومحور صفط والوراق، وأمطار خفيفه على محور 26 يوليو والعياط».