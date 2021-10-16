«وزيري» عن تطوير منطقة الأهرامات: ستعود كما تركها المصري القديم

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة الأهرامات، يتم تطويرها منذ عامين، حيث يتم إنشاء مدخل من طريق الفيوم، إضافة إلى منطقة تريض خاصة، ومركز للزوار، كما تم تصميم مطعم بالمنطقة، وسيتم تقديم خدمة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي»، وأتوبيسات صديقة للبيئة، أي أن الدولة المصرية ستقدم منظومة متكاملة من الخدمات في هذه المنطقة، بعدما كان السائحون يتعرضون للمضايقات، مشددًا على أن أكثر من 1000 شخص من أهالي نزلة السمان سيعملون في المنظومة الجديدة.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة الحياة، أن المنطقة كانت تقدم عددا قليلا من الخدمات للزائرين، موضحًا أن محافظ الجيزة، التقى أهالي نزلة السمان من أجل شرح التطور الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة، في المناطق التي سينتقلون للعيش فيها.

معبد تحت نزلة السمان

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هناك معبد تحت نزلة السمان، وبالتالي فإنه من المخطط عمل حفائر في هذه المنطقة تحت بيوت المواطنين: «المنطقة بالكامل ستعود كما تركها المصري القديم، وسيكون لهذا الأمر مردود إيجابي على الكل».

موقف الخيالة في منطقة الهرم

وأشار، إلى أن أكثر من 1000 مواطن من قاطني نزلة السمان، مثل الخيالة والمترجمين، سينخرطون ضمن منظومة الخدمات الجديدة، وهو شرط الدولة المصرية على الشركة المكلفة بإدارة هذا المشروع، لكن ستكون العملية منظمة، بشرط الحفاظ على سمعة مصر والسائح: «من غير ما يتقال الجمل لو طلعته بـ5 جنيه، ولما هيبقى في نظام، هيبقى في سياحة، وطلبات شركات السياحة لزيارة المنطقة ستزيد».