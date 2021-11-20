عاجل.. تعطيل الدراسة بمدارس محافظة الجيزة غدا

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تعطيل الدراسة بالمحافظة غدًا الأحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حسبما ورد في نبأ عاجل، على شاشة «صدى البلد».

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للبرودة ليلا وأمطار رعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة؛ إذ أنه من المتوقع أن يسود، غدًا الأحد، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالة وشمال الوجه البحري «مطروح - إسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش»، وتكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة، كما تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وخليج السويس وسيناء، وهي: «الدقهلية - الغربية - الشرقية - منوفية - راس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين» على فترات متقطعة.