نبيلة عبيد عن دلال عبد العزيز: كانت جارتي ووفاتها صدمة كبيرة

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، مثّل لها صدمة كبرى وللوسط الفني كله، مؤكدة أنها كانت جارتها، و«كانت محسنة وخيرة وبتحب الناس وتعطف عليهم وقلبها كبير».

وأضافت «عبيد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أنهما كانتا جيرانا في سكن واحد، ودائما ما كانت تصعد لتجلس معها في شقتها ويتسامرا في الشرفة لأوقات متأخرة من الليل.

وأوضحت أن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، كان أمرا مؤثرة للغاية، لا سيما أنهما كانتا جيرانا في عقار واحد، «سألت جارتي علشان أنا في الساحل عن دلال وعرفت منها أنها توفيت».

وتابعت: «سألت جارتي وقولتلها هي عرفت إن سمير غانم مات، قالتلي لا هي معرفتش، ولكن أنا حاسه إن قلبها حاسس إنه مات، وسمير كان مُخلص لفنه وأصحابه ومحبيه وأعماله، وكان صادق، عمري ما سمعته قال حاجة أو كلمة».

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنانة دلال عبد العزيز، كانت مصابة بتليف شديد في الرئة، نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا، أعجزها عن التنفس بصورة طبيعية، موضحة أن حالتها النفسية ساءت للغاية خلال الفترة الأخيرة بسبب طيلة وجودها في المستشفى ووضعها على الأجهزة المساعدة على التنفس، لدرجة أنها في بعض الأوقات كانت ترفض أخذ الدواء.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل الفنانة دلال عبد العزيز من مستشفى خاص كانت تعالج به لمستشفى حكومي في أكتوبر، قبل ما يقرب من أسبوعين، موضحة أنه كان هناك اقتراح طبي بزرع رئة جديدة للفنانة دلال عبد العزيز، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من أسرتها نظرًا لخطورة العملية.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز، البالغة من العمر 61 عاما بفيروس كورونا، أواخر شهر أبريل الماضي، ونقلت لمستشفى في التجمع الخامس، بينما نقل زوجها الراحل الفنان سمير غانم لمستشفى آخر في المهندسين، قبل أن يرحل متأثرا بإصابته بالفطر الأسود.