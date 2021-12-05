أول تعليق من «التعليم» على مشكلات امتحان «EST» لطلاب الدبلومة الأمريكية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الدبلومة الأمريكية «EST»، هي امتحانات دولية تقدمها مؤسسة «EST»، ومقرها المملكة المتحدة، وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقط بحوكمة أعمالها في مصر.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن كل الأسئلة الخاصة بهذه الامتحانات من حيث المواعيد والمحتوى والتنفيذ والمشكلات التقنية، يجب توجيهها إلى البريد الإلكتروني من هنا أو التواصل التليفوني أو الرسائل النصية إلى هذا الرقم (+201016664861)، مؤكداً أنه يمكن الدخول على الموقع الرسمي لهذه الشهادة الدولية.

وتابع أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ليس منوط بها وضع الامتحانات أو تصحيحها أو إدارتها، مؤكداً: «بالتالي رجاء التواصل المباشر مع الجهة صاحبة الامتحان كما ورد أعلاه».

ونوه الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة امتحانات الـ «SAT»، وكذلك الـ «ACT»، هى امتحانات دولية تديرها جهات دولية وكانت تتم حكومتها عن طريق «AmidEast» في حالة الـ «SAT»، وشركة «ConnectMe» في حالة الـ «ACT».

وأوضح، أن الوزارة طلبت من المؤسسة المشرفة على امتحانات الـ «EST» تحديد موعد لامتحان آخر لكل من صادفته أى مشكلات السبت، بدون تكلفة إضافية.

وأكد الوزير أن مؤسسة الـ «EST»، تقوم حالياً بحصر الطلاب المتضررين من أى مشكلات تقنية «وعددهم تقريبا 500 طالب»، من إجمالي 10,700 طالب سجلوا للتقدم للامتحانات يومى الجمعة والسبت، مؤكداً: «سوف تتواصل المؤسسة مع الطلاب خلال الأسبوع الجاري لتحديد موعد الامتحان البديل خلال أسبوعين على الأكثر».