طلاب الدبلومة الأمريكية بعد آخر محاولات "سات": "مش مصدقين إننا خلصنا"

"تأجيل للمحاولات، تسريب الامتحانات، انتشار فيروس كورونا".. مشكلات عدة عانى منها طلاب وأولياء أمور مرحلة الدبلومة الأمريكية جريد 12، المعادلة للثانوية العامة، خلال هذا العام.

ورغم الأزمات أدى الطلاب المحاولة الأخيرة لهذا العام أمس، والذي قدمها لهم وزير التربية والتعليم مجانية، لكل طالب شارك فى تلك المحاولة، مما جعلهم يشعرون بالفرحة لاهتمام الوزارة بهم وتعويضهم عن ما حدث معهم، منتظرين ظهور النتيجة بأسرع وقت ممكن، كى يستطيعوا الالتحاق بالجامعات قبل نهاية فترة التنسيق.

"المحاولة الأخيرة" هى امتحان الـ "SAT 2"، ويعد امتحانا اختياريا يلتحق به الطالب كى يحسن مجموعة فى الامتحان الأساسى الـ "SAT 1".

"مش مصدقة نفسى إن السنة دى عدت على خير، برغم كل اللي حصل".. شعور بالفرحة يتخلله الخوف، أحست به منى حسين، طالبة بالدبلومة الأمريكية جريد 12، تقطن بمنطقة مدينة نصر، عقب انتهائها من أداء المحاولة الأخيرة أمس، إذ ترتبط الفرحة بانتهاء الامتحانات هذا العام التي تعرضت فيه لضغوط نفسية كبيرة، بسبب تأجيلها، وانتشار فيروس كورونا، إنما الخوف من نتيجة الامتحانات التي سيترتب عليها التحاقها بالجامعة.

تقول "منى": "الحمدلله حليت كويس فى المحاولات اللي فاتت، وبتمنى أجيب مجموع عالى".

الالتحاق بـ "كلية الألسن".. هو حلم "منى" منذ الصغر، إذ حلمت كثيرا بالدراسة في تلك الكلية، لحبها وشغفها الكبير في تعلم اللغات المختلفة، ومن ثم العمل في مجالات الترجمة: "مستنية ظهور النتيجة بفارغ الصبر عشان ألحق التنسيق، وأقدم في الجامعة".

فرحة كبيرة انتابت سالى حمدى، في آواخر الثلاثينات، ربة منزل، إحدى سكان منطقة حدائق الأهرام، وولى أمر لطالب بالمرحلة الثانوية بإحدى المدارس الإنترناشونال، عند إنتهاء ابنها أمس من آخر محاولة (امتحان) فى هذا العام الدراسى، فتقول: "السنة دى تعبت فيها مع ابنى اكتر من أي سنة، بسبب التأجيلات والتسريبات"، مضيفة أن وزير التربية والتعليم جعل محاولة يوم 29 من سبتمبر الماضى، أى المحاولة الأخيرة مجانية، دون دفع أولياء الأمور مصروفاتها: "المحاولة كانت قيمتها 100 دولار، والقرار كان مفاجىء للجميع".

محاولات عدة لامتحانات "سات" تم إلغائها من قبل بسبب انتشار فيروس كورونا، منها محاولة كان من المفترض إتمامها فى شهر مارس، وأخرى فى مايو، بالإضافة إلى المحاولة الأخيرة فى شهر أغسطس، بحسب "سالى".

"كانت سنة صعبة على الطلاب وأولياء الأمور وخلصت، وعقبال النتيجة".. هكذا انتهت "سالى" من حديثها.

لم يختلف الوضع كثيرا عند يامن الشامى، مهندس، وولى أمر لطالب بمرحلة الدبلومة الأمريكية جريد 12، بإحدى المدارس الإنترناشونال، الذي التقط أنفاسه بعد أداء ابنه المحاولة الأخيرة أمس، وتأكد من مرورها على خير، وانتهاء العام الدراسى، وذلك نتيجة لما مر به مع نجله طوال العام، والذي أثر على نفسيته ونفسيه إبنه بشكل كبير، فيقول: "سنة ما شوفناش زيها قبل كده، ونتمنى ما تتكررش تانى".

يامن: حلم حياتى ابنى يدخل هندسة وإن شاءالله يتحقق قريب

علم "الشامى" بقرار الوزير عقب حجزه للمحاولة: "ما صدقتش لما عرفت إن المحاولة هتبقى مجانية، مش عشان الفلوس، عشان اهتمام الوزارة بينا".

يحلم "الشامى" بأن يحصل ابنه علي مجموع عال، كي يتمكن من الالتحاق بكلية الهندسة: "حلم حياتى إن ابنى يطلع مهندس مدنى، وإن شاءالله يتحقق قريب".