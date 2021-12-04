والدة الطفل محمود: «4 رجالة مقدروش عليه.. ولو بقى كويس هاخده»

أكدت والدة الطفل محمود عبد الرحيم المعروف إعلاميًا بـ«الطفل الباكي»، أن ابنها كان سليما عندما انفصلت عن والده، موضحةً: «جالي من عند عمه متدمر نفسيًا، وبهدلنا بهدلة مفيش قبلها ولا بعدها».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع تليفزيون «الوطن»: «ناس كتير أخدته عشان يقعد معاه لكن بعدها رجعوه، كل دول صح وأنا غلط؟! المفروض نسأله عن سبب تدهور حالته النفسية، الله أعلم كان بيعمل إيه عند عمه».

والدة محمود تضع شرطا لاستضافته

وتابعت أنها لا تمانع من زيارته أو استضافته للعيش معها بشرط أن يحسن سلوكه: «لما راح الدار اتصل بيّ ورديت عليه وهزرت معاه، وقلت له عاوزاك تبقى كويس ومحترم وتبطل اللي بتعمله عشان لو بقيت كويس هتعيش معايا، وقلت لو مش كويس مش هاخدك، ولو قعد كويس هاخده، ولو بقى كويس هزوره بعد العملية اللي عملها».

4 رجالة مقدروش عليه

وأشارت والدة محمود إلى أنها أرسلته إلى والدتها، وكانت تتصل بها أسبوعيا وتشكو من تصرفاته: «كان بيصحي الجيران بسبب صراخه ويمنع الأكل.. 4 رجالة مقدروش عليه، أنا هقدر عليه؟! أنا أم وبخاف على ابني بس هو مش بيخاف على حد».