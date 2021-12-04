عم الطفل الباكي: محمود أستاذ في التصنع.. وربع ذكاءه يخليه زويل التاني

كذب سيد عبدالرحيم عم الطفل «محمود» المعروف باسم «الطفل الباكي»، والدته التي قالت إن والده ترك له شقة تمليك ومبلغًا من المال مؤكدًا: «والده كان مريض صرع وكان يحصل على معاش والده، والقانون ينص على أن معاش الوالد لا يُورث، وكان قاعد في شقة إيجار غرفة وصالة».

سيبت ابني في المستشفى عشان أروح معاه

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن» في أول ظهور إعلامي، «كانت أمنية حياتي إني أحج أو أعمل عمرة، لكن دلوقتي بقت إني أعرف هو كاره العيشة ليه، وأكتر من شخص حذرني من تصرفاته، أعمل معاه إيه؟! أخليه يشحت؟! ولما كنت باخده عشان يشتري لبس كنت بقدمه مع ابني، وسيبت ابني محجوز في المستشفى عشان أروح مع محمود المستشفى».

وتابع: «محمود أستاذ ودكتور في إنه يصطنع أي حاجة، ولو استعمل ربع ذكاءه في التعليم هيبقى أحمد زويل التاني».

كل المستشفيات قالت لي إن مفيهوش حاجة

وأشار إلى أنه ذهب به إلى مستشفى أبو الريش في ساعة متأخرة من الليل، لكن الأطباء قالوا إنه سليم: «مستشفى الدمرداش برضه قالت لي معنديش حاجة، وفي مستشفى جامعة بنها قالوا نفس الكلام».

وكذّب عم الطفل، والدته التي قالت إنها أعطته كل التطعيمات عندما كان طفلا صغيرًا: «مسكت كل كراسته وملقتش علامة تطعيم واحدة وده معناه إنه متطعمش أصلا».